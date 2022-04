Nel corso degli ultimi mesi le indiscrezioni sul conto del dispositivo ormai comunemente noto come Google Pixel Watch (d’altronde il nome è stato anche brevettato da Big G), il primo smartwatch della serie Made by Google e anche il primo in assoluto della casa di Mountain View, si sono infittite e adesso — con il lancio che sembra farsi sempre più vicino — sono emerse nuove foto dal vivo del dispositivo e nuove informazioni sulla possibile composizione della line-up, che potrebbe comprendere più di un modello.

Google Pixel Watch: modello Fit e possibile versione speciale

Lo scorso anno abbiamo assistito ad un significativo avvicinamento tra Google e Samsung in ambito smartwatch, al punto tale che, anche nella considerazione di Big G, Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (di cui trovate a questo link la nostra recensione) hanno subito assunto il ruolo di dispositivi di riferimento in ambito Wear OS.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, l’esempio di Samsung sarebbe stato usato dalle parti di Mountain View anche per decidere la composizione della line-up di Google Pixel Watch, con cui — tra l’altro — verrà finalmente messa a frutto l’acquisizione di Fitbit. Sì, perché, secondo quanto raccontato su Twitter dal leaker ShrimpApplePro, accanto al modello standard potrebbe essere lanciato anche un Google Pixel Watch Fit.

Quest’ultimo, un po’ come avviene con il modello Classic nella serie Watch4 di Samsung, si distinguerebbe dal modello standard dal punto di vista del design e del target: la dotazione di cornici attorno allo schermo più spesse — il modello standard dovrebbe essere quasi bezel-less — gli conferirebbe un look più sportivo e anche una maggiore resistenza alle sollecitazioni e ai possibili urti derivanti da un’intensa attività fisica. D’altra parte lo stesso utilizzo del know how di Fitbit lascia presumere che il primo smartwatch di Big G avrà un’anima decisamente sportiva.

Anche la scelta dei materiali costruttivi potrebbe riflettere questa diversa destinazione d’uso e lo stesso leaker accenna infatti a voci di corridoio su tre varianti: una in alluminio (pare sia proprio Google Pixel Watch Fit), una in acciaio inossidabile (Google Pixel Watch) e una terza versione speciale black. A proposito di quest’ultima, al momento, non è dato sapere che cosa sia a renderla speciale.

I nuovi smartwatch di Google, ove effettivamente dovessero essere più di uno, dovrebbero essere presentati ufficialmente il mese prossimo, nella cornice del Google I/O 2022. La fonte riferisce di un prezzo di listino attorno ai 400 dollari per Google Pixel Watch Fit, che lo renderebbe subito più costoso rispetto agli standard abituali di Fitbit e agli apprezzati smartwatch di Samsung e ne farebbe un concorrente diretto di Apple Watch Serie 7.

Google Pixel Watch: nuove foto e altri dettagli interessanti

Messo da parte il discorso relativo alla composizione della line-up, torniamo a parlare di foto dal vivo, ponendoci sulla scia di quanto vi abbiamo raccontato meno di 24 ore fa. Sì, perché proprio la stessa persona in possesso di Google Pixel Watch e fonte delle foto viste ieri ha deciso di tenere una sessione di AMA (ask me anything) su Reddit, dandoci così la possibilità di conoscere ulteriori dettagli, a partire dalle dimensioni del wearable.

Proprio da Reddit si apprende che lo smartwatch di Google presenta uno spessore di circa 1/2” (12,7 mm) e un diametro di circa 1 1/2” (circa 38,1 mm). La seguente foto lo mostra messo a confronto con un Apple Watch 7 da 40 mm e un Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46 mm.

Le scritte sul retro visibili nelle foto hanno tutta l’aria di un placeholder per dispositivi prototipali, inoltre quella porzione del dispositivo sembra molto stondata. L’utente u/tagtech414 parla di una sensazione “very premium”, con la corona e il tasto descritti come identici (a livello di sensazioni) a quelli di Apple Watch.

Tra le altre foto, ce n’è anche una che mette in mostra lo speaker del dispositivo, con un altro foro che dovrebbe essere un microfono (oppure un altimetro). Inoltre, si parla di un piccolo tasto che servirebbe per bloccare o rimuovere il cinturino.

A questo punto, con la parte hardware di Google Pixel Watch vista praticamente in ogni suo dettaglio, c’è grande curiosità per il software: di Wear OS 3 in salsa Pixel non sappiamo ancora nulla, al netto della schermata di boot con la lettera “G”. Nessun tentativo di caricare e accendere il prototipo trapelato ha dato i frutti sperati.

