Rispettando le previsioni, il team di sviluppatori di Google ieri ha rilasciato la prima versione beta di Android 13 per gli smartphone della serie Google Pixel, dando così il via ad una nuova fase di sviluppo dell’attesa prossima release di questo sistema operativo.

Tra le novità introdotte dal colosso di Mountain View con la prima beta di Android 13 ne troviamo anche una che dovrebbe consentire agli smartphone Google Pixel di competere meglio con iPhone per quanto riguarda l’aspetto audio.

Android 13 Beta 1 e il supporto all’audio spaziale

Stando a quanto riportato da Mishaal Rahman su Twitter, infatti, nel codice di Android 13 Beta 1 sono stati scovati dei riferimenti che suggeriscono che il team di sviluppatori di Google ha in programma di implementare su Google Pixel 6 Pro il supporto all’audio spaziale (con un effetto spazializzatore), ossia una soluzione che dovrebbe garantire un’esperienza decisamente più immersiva.

Inoltre Rahman ha anche trovato un file di libreria condiviso per l’audio spaziale nella cartella “soundfx“.

Entrambe queste scoperte sembrano suggerire che il supporto all’audio spaziale dovrebbe rappresentare una delle novità introdotte dal colosso di Mountain View con Android 13 e che dovrebbero essere implementate negli smartphone della serie Google Pixel 7.

Del resto, questa non è la prima volta che in Rete si diffondono delle indiscrezioni secondo cui il colosso di Mountain View avrebbe deciso di implementare tale funzionalità nei propri device.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni precise sui progetti di Google e su come tale funzionalità dovrebbe migliorare l’esperienza audio degli utenti né se per sfruttarla sarà necessario usare un hardware apposito (come, ad esempio, una nuova generazione di cuffie auricolari della serie Google Pixel Buds).

La speranza è che in occasione di Google I/O 2022, in programma per il prossimo mese, il team del colosso di Mountain View ci fornisca qualche dettaglio.

Ecco lo sblocco con il riconoscimento del viso

Sempre con la prima beta di Android 13 su Google Pixel 6 Pro ha fatto la propria apparizione una funzionalità di cui si è parlato più volte nelle ultime settimane, ossia la possibilità di sbloccare il device con un sistema basato sul riconoscimento del viso.

Stando a quanto reso noto da M. Brandon Lee, al momento tale funzione non è ancora operativa.

Ricordiamo che il rilascio della versione definitiva di Android 13 è previsto per il terzo trimestre del 2022, dopo che saranno distribuite quattro versioni beta. In sostanza, ci aspettano delle settimane in cui ci sarà da divertirsi.