In queste ore Huawei svela ufficialmente il tablet Huawei MatePad con un design che in parte ricorda Huawei MatePad Pro. Il tablet incarna la volontà del colosso cinese di aggredisce la fascia media di questo settore con specifiche equilibrate ed un prezzo accessibile.

Design e specifiche Huawei MatePad

Le cornici di Huawei MatePad non sono così ottimizzate come ci aspettavamo, ma il display da 10,4 pollici è comunque inserito all’interno di un telaio con un rapporto display/corpo pari al’84%. La lavorazione della scocca è di alto livello, mentre il peso generale pari a 450 grammi è standard per un prodotto di queste dimensioni e con la generosa batteria che troviamo al suo interno.

Il display è sicuramente uno degli aspetti fondamentali di Huawei MatePad che, con la risoluzione 2K a 224 PPI, copre il 70,8% della gamma cromatica NTSC per offrire colori vividi ed immagini di qualità anche grazie alla tecnologia proprietaria Huawei ClariVu Display Enhancement. Bene anche la gestione dell’emissione di luce blu in cui la certificazione ottenuta dal TÜV Rheinland Low Blue Light lo indica come adatto anche all’uso durante le ore serali.

Huawei MatePad è basato sul processore Kirin 810 a 7 nm affiancato dalla GPU Mali G52; essa, grazie alla tecnologia GPU Turbo 3.0, rende il tablet adatto anche al gaming e per l’utilizzo di applicazioni piuttosto impegnative. Il sistema operativo è Android 10 ovviamente basato su EMUI 10.1 e Huawei Mobile Services (HMS), mentre la batteria da 7250 mAh garantisce una buona durata anche grazie al sistema di risparmio energetico integrato.

Il tablet risulta essere perfetto anche per il lavoro a distanza dove, grazie ad una matrice con quattro microfoni con supporto alla riduzione del rumore, permette di partecipare a riunioni garantendo una ricezione chiara della propria voce. La fotocamera grandangolare da 8 MP è inoltre munita di tecnologia FollowCam sviluppata per facilitare la ripresa di soggetti in movimento.

Prezzo e disponibilità Huawei MatePad

Huawei MatePad arriva nella colorazione Midnight Grey sul sito ufficiale, presso Huawei Experience Store e su Amazon (listato ma non ancora disponibile) nelle seguenti varianti:

Gli utenti che acquisteranno il tablet dal 29 giugno al 31 luglio, riceveranno in omaggio anche i seguenti prodotti:

Huawei M-Pencil;

basetta di ricarica wireless;

quattro puntine di ricambio;

15 GB di spazio da utilizzare su Huawei Cloud;

3 mesi di Huawei Music;

3 mesi di Huawei Video.

