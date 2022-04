Xiaomi 11T 5G è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il mese di aprile si sta per chiudere con delle offerte molto interessanti per acquistare smartphone Android su Amazon e in questo caso parliamo di Xiaomi 11T 5G, che, nel taglio di memoria top e in tutte le colorazioni, viene attualmente proposto al prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma.

Xiaomi 11T 5G in offerta su Amazon (minimo storico)

Xiaomi 11T 5G era arrivato sul mercato italiano nel mese di settembre dello scorso anno insieme a Xiaomi 11T Pro 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE ed era stato un po’ messo in ombra dal prezzo più allettante del secondo e dai numeri più esasperati del primo. Lo smartphone, che presenta comunque una dotazione tecnica molto completa ed interessante, era stato inizialmente un po’ frenato da un prezzo di listino piuttosto elevato, ma con le offerte che ora lo vedono protagonista è nettamente più appetibile.

Quella di oggi, in particolare, va tenuta seriamente in considerazione: Xiaomi 11T 5G nel taglio di memoria top, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, viene attualmente proposto al prezzo di 399,90 euro, che è più basso di ben 200 euro rispetto al listino ufficiale (599,90 euro). L’offerta coinvolge tutte e tre le colorazioni Meteorite Gray, Moonlight White e Celestial Blue, pertanto i clienti hanno ampia possibilità di scelta. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon — con tutte le garanzie del caso — e, grazie alla spedizione Prime, potrebbe essere tra le vostre mani già a partire da domani. Se stavate cercando un modello di questa fascia di prezzo, valutatelo seriamente; se lo avevate già puntato, non perdete altro tempo e cliccate sui seguenti link per acquistarlo:

Xiaomi 11T 5G: un breve recap

Dal momento che la presentazione di questo smartphone risale a qualche mese fa, può tornarvi utile — ai fini di una decisione d’acquisto più oculata — un rapido riepilogo di ciò che Xiaomi 11T 5G ha da offrire e non si può non partire da quello che, soprattutto in casa Xiaomi, è sempre un tema piuttosto delicato: il supporto software. Sotto questo punto di vista, parliamo di un modello che dovrebbe far dormire sonni tranquilli: proprio per questa serie, infatti, il produttore aveva annunciato al lancio la garanzia di tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza. Venendo all’attualità, questo modello non dovrebbe perdersi neppure la versione intermedia MIUI 13.5.

Quanto alla scheda tecnica, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata, ma in questa sede vi basti sapere che Xiaomi 11T 5G vanta:

display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con frequenza di refresh a 120 Hz, supporto HDR10+, luminosità di picco di 1.000 nits e touch sampling rate a 480 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1200 Ultra a 6 nanometri

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WIFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, dual SIM dual 5G standby e connettore USB Type-C

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 67 watt (caricabatterie da 67 W in confezione)

fotocamera anteriore da 16 megapixel (f/2.45

fotocamera posteriore con: sensore principale da 108 megapixel(f/1.75) con pixel da 2,1 micron, sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e sensore tele macro da 5 megapixel (f/2.4)

dimensioni di 164,1 x 76,9 x 8,8 millimetri

peso di 203 grammi

Android 12 con MIUI 13.