Segnatevi la data di oggi, 9 settembre 2021, perché Xiaomi ha appena annunciato un’autentica svolta in materia di aggiornamenti software e gli imminenti Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro saranno i primi a beneficiarne.

Se nelle scorse settimane abbiamo appreso in anticipo diversi dettagli interessanti di questi due nuovi smartphone attesi al debutto all’evento del 15 settembre, non ultimi i render di entrambi e la portentosa ricarica rapida del modello di punta, la notizia di oggi è nettamente più interessante per il futuro.

Xiaomi e gli aggiornamenti software: la svolta con la serie 11T

Dopo il primato raggiunto nel mercato degli smartphone 5G, Xiaomi ha deciso di tallonare Samsung anche per quanto riguarda il discorso aggiornamenti software.

Com’è noto, il produttore sudcoreano costituisce da tempo un esempio virtuoso tra gli OEM Android in tema di update e non solo per la tempestività con cui li rilascia, ma anche per l’impegno assunto ad inizio 2021: quattro anni di aggiornamenti software di sicurezza garantiti ad un elenco di oltre 130 modelli, anche delle fasce più economiche.

Ebbene, Xiaomi ha deciso di mettersi (non esattamente) in pari con Samsung con la serie Xiaomi 11T: è stato comunicato ufficialmente che Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro riceveranno tre generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza.

Albert Shan, Head of Product & Technology, Xiaomi International, si è espresso in questi termini:

«Con il continuo miglioramento dell’hardware degli smartphone, il loro ciclo di vita si sta gradualmente allungando, ciò vuol dire che gli utenti non devono sostituire i propri smartphone con la stessa frequenza. Per questo motivo, più consumatori attribuiscono grande importanza alla ricezione degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, insieme alle ultime funzioni. Xiaomi si impegna a fornire agli utenti hardware leader nel settore e performance che durino nel tempo. Sulla scorta di questo impegno con gli utenti, Xiaomi allunga il ciclo di vita dei propri smartphone garantendo tre generazioni del sistema operativo Android. In questo modo, gli utenti possono scegliere di usare i propri smartphone attuali per un periodo di tempo più lungo e al contempo continuare a ricevere le ultime funzioni. Allo stesso tempo, forniremo agli utenti gli aggiornamenti di sicurezza che garantiranno un sicuro funzionamento degli smartphone per un periodo di tempo più lungo».

Purtroppo l’annuncio contiene anche la precisazione che questo cambiamento riguarderà inizialmente soltanto i modelli della serie Xiaomi 11T, insomma la strada da fare per colmare il divario da Samsung è ancora parecchia. Inoltre non è stato fatto alcun riferimento agli smartphone a marchio Redmi o POCO (o Black Shark). Il produttore cinese, comunque, assicura che prenderà in considerazione la possibilità di offrire un supporto software analogo anche ad altri modelli del brand, ma pone l’accento anche sulla difficoltà di una simile sfida. A questo proposito, Shan ha aggiunto:

«Fornire aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza a tutti gli smartphone precedenti non è un compito facile per Xiaomi ed il suo team. In ogni caso, la prospettiva di questa sfida e il fatto di poter andare incontro alla volontà dei nostri clienti sono stimolanti. Da una parte, stiamo rispettando ancora una volta la promessa fatta dal brand Xiaomi ai propri utenti su scala globale di offrire prodotti straordinari. Dall’altra parte, la graduale estensione del ciclo di vita utile degli smartphone Xiaomi rappresenta un progresso verso gli obiettivi di sostenibilità e responsabilità ambientale di Xiaomi».

In attesa di conoscere tutti i dettagli dei nuovi Xiaomi 11T e 11T Pro e di scoprire a quali altri modelli verrà garantito un supporto software più lungo, diteci che cosa ne pensate nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android