Con l’aumentare delle dimensioni di immagini, applicazioni, video e altro i produttori di smartphone sono spinti a offrire opzioni di archiviazione sempre più ampie per i loro dispositivi.

Secondo una nuova indiscrezione Xiaomi prevede di incrementare il quantitativo di memoria per l’archiviazione nei suoi prossimi smartphone.

Xiaomi sarebbe pronta a lanciare nuovi smartphone con 512 GB di archiviazione

Il noto informatore Digital Chat Station ha affermato tramite Weibo che i prossimi smartphone di Xiaomi arriveranno con 512 GB di memoria interna, in particolare quelli di fascia media e quelli a marchio Redmi.

Il leaker afferma che questi modelli sono dietro l’angolo, quindi possiamo aspettarci che presto emergeranno dei teaser o altre indiscrezioni, inoltre l’informatore ha suggerito che almeno uno di questi nuovi dispositivi sarà dotato di 8 GB di RAM.

Finora Xiaomi ha lanciato Redmi K50 Pro con 512 GB di spazio di archiviazione, ma questa variante include 12 GB di RAM, quindi potrebbero arrivare nuovi modelli della serie Redmi K, oppure altre serie completamente nuove.

In questi ultimi giorni sono emerse intriganti novità anche per quanto riguarda i prossimi smartphone Xiaomi di fascia alta che potrebbero adottare un nuovo sensore Sony all’avanguardia, inoltre sarebbero in arrivo anche Xiaomi 12s e Xiaomi 12s Pro, oltre a Xiaomi 12 Ultra.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi, la classifica del mese