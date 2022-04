Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare a breve, nella prima metà di maggio, e oggi sono spuntati nuovi dettagli riguardanti il suo comparto fotografico. Nel frattempo emergono le prime indicazioni su due nuovi smartphone della casa cinese, che potrebbero prendere il nome di Xiaomi 12s e Xiaomi 12s Pro. Vediamo tutto più da vicino.

Xiaomi 12 Ultra avrà un nuovo sensore Sony all’avanguardia?

Partiamo da Xiaomi 12 Ultra, ossia il modello che dovrebbe essere più vicino alla commercializzazione. Atteso insieme ai fratelli minori Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, il flagship si sta facendo attendere più del previsto e le ultime indicazioni lo danno al debutto il 10 maggio 2022.

Nell’attesa sono uscite nuove indiscrezioni riguardanti il comparto fotografico dello smartphone: a quanto pare quest’ultimo potrebbe disporre di un nuovissimo sensore Sony della serie IMX9, più precisamente il modello denominato Sony IMX989. La fonte, DigitalChatStation su Weibo, aggiunge che questo sensore avrebbe una dimensione vicina a 1 pollice.

Possiamo dunque aspettarci grandi cose per quanto concerne le abilità fotografiche di Xiaomi 12 Ultra? Indicazioni ufficiali al riguardo non ce ne sono, ma siamo sicuri che il produttore cinese voglia provare ad alzare l’asticella. Il resto delle specifiche finora trapelate parla di display LTPO 2.0 da 6,73 pollici 2K a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e tele da 48 MP con supporto allo zoom fino a 120x, tutti e tre con stabilizzazione ottica (OIS).

La batteria dovrebbe essere vicina ai 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W, mentre a muovere il sistema dovrebbe pensarci il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Il che ci permette di collegarci al prossimo paragrafo.

In arrivo anche Xiaomi 12s e Xiaomi 12s Pro

Neanche il tempo di accogliere come si deve Xiaomi 12 e 12 Pro e di scoprire il modello Ultra che già sono partite le indiscrezioni su Xiaomi 12s e 12s Pro. Ormai Xiaomi la conosciamo e i due smartphone potrebbero effettivamente arrivare entro qualche mese, probabilmente a partire dalla Cina. Per il momento sappiamo ben poco, ma in queste ore è spuntato un tweet del leaker @Shadow_Leak che parla dei possibili chipset a bordo dei due dispositivi.

In base a quanto possiamo leggere, il cuore di Xiaomi 12s potrebbe essere costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre quello di Xiaomi 12s Pro dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ (lo stesso del 12 Ultra qui sopra). I due smartphone sono apparsi anche nell’elenco dei device Xiaomi che dovrebbero ricevere Android 13, del quale abbiamo parlato giusto ieri.

Per ora non sappiamo altro, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo modo di ritornare sull’argomento. Quale di questi tre nuovi smartphone Android state aspettando di più?

In copertina Xiaomi 12 Pro

