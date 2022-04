Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento 2.22.10.4 di WhatsApp Beta per Android.

La nuova versione dell’app porta con sé una piccola novità in rilascio a tutti i beta tester, oltre a fare una piccola marcia indietro su una funzionalità rilasciata ad essi appena­ 24 ore fa.

WhatsApp Beta 2.22.10.4: scopriamo le novità

Con la versione 2.22.10.2 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo ha esteso a più beta tester la possibilità di cambiare la lingua dell’app, funzionalità già scovata, in piena fase di sviluppo, all’interno della versione 2.22.8.3 e rilasciata ad alcuni beta tester già con la versione 2.22.9.13 dell’app. A distanza di 24 ore, però, arriva la marcia indietro: probabilmente a causa di un bug, la funzionalità è stata temporaneamente disabilitata.

I beta tester che installeranno la nuova versione 2.22.10.4 di WhatsApp Beta, tuttavia, non rimarranno a bocca asciutta, dal momento che essa porta una piccola novità: si tratta di una scorciatoia per creare velocemente un gruppo partendo da un contatto specifico.

Probabilmente è una cosa più facile da mostrare che da spiegare. Come potrete apprezzare dallo screenshot seguente, nella schermata delle informazioni di un contatto è stata inserita la nuova scorciatoia “Crea gruppo con [nome contatto]”; questa scorciatoia, tuttavia, sarà disponibile solo nel momento in cui abbiate almeno un gruppo in comune con quel contatto.

Effettuando un tap sulla scorciatoia, non verrà immediatamente creato un gruppo con voi due ma vi sarà data la possibilità di aggiungere altri partecipanti prima della effettiva creazione.

La funzionalità è in fase di rilascio graduale per i beta tester che eseguono l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, con le versioni 2.22.9.13 e 2.22.10.3 contrassegnate come compatibili per riceverla (dal momento che la maggior parte delle funzionalità viene attivata lato server).

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Chi volesse scaricare WhatsApp Beta 2.22.10.4 per gli smartphone basati sul sistema Android di Google e provare le ultime novità in anteprima, potrà procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

