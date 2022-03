Torna il consueto, e quasi quotidiano, appuntamento con le novità introdotte (o nascoste) in WhatsApp dal team di sviluppo. Oggi andiamo alla scoperta delle novità contenute in WhatsApp Beta 2.22.8.3 per Android, aggiornamento rilasciato da poche ore agli utenti iscritti al Programma Beta della popolare app di messaggistica.

Questo appuntamento fisso sottolinea come il team di sviluppo sia alacremente al lavoro per migliorare le funzionalità offerte all’interno dell’app, a pochi giorni dal rilascio per tutti della funzionalità multi-dispositivo senza smartphone connesso (che abbiamo trattato in questo articolo).

WhatsApp Beta 2.22.8.3: le Reactions arrivano per tutti

Sono passati parecchi mesi da quando le Reactions avevano fatto per la prima volta capolino in WhatsApp Beta (ne avevamo parlato in questo articolo). Recentemente, nello specifico da WhatsApp Beta 2.22.6.10, erano emersi alcuni dettagli che avvicinavano le Reactions al rilascio per tutti.

La funzionalità va a riprendere quella già presente in Facebook, e concede agli utenti un’ulteriore possibilità per interagire coi messaggi ricevuti: oltre a una risposta testuale, audio o visiva (foto, gif, sticker o video), sarà possibile lasciare una “reazione” ad un messaggio (tra “ok”, “cuore”, “risata”, “stupore”, “tristezza” e “preghiera”), come mostrato nel video qui sotto.

Questa versione di WhatsApp Beta sembra quella designata per rendere disponibili le reactions per tutti: la funzionalità è in rilascio graduale per gli utenti iscritti al Programma Beta dell’app e, se non con questo aggiornamento, raggiungerà tutti gli utenti entro i prossimi aggiornamenti nel canale beta.

WhatsApp Beta 2.22.8.3: si potrà cambiare la lingua dell’app



Non solo le reactions; in WhatsApp Beta 2.22.8.3 si nasconde una novità che verrà, in futuro, resa disponibile per tutti: nelle impostazioni di WhatsApp, sarà disponibile la possibilità di cambiare la lingua dell’app.

WhatsApp per Android è disponibile in oltre 60 lingue sin dal lancio dell’applicazione e, attualmente, la lingua dell’applicazione viene settata in automatico per essere la stessa del sistema; il team di sviluppo sta, come detto, lavorando ad una nuova impostazione che permetterà all’utente di cambiare manualmente la lingua dell’app e sceglierne una diversa rispetto alla lingua di sistema.

L’immagine sottostante mostra come apparirà la nuova impostazione: in inglese verrà reso come “App language” (in italiano potrebbe essere reso come “Lingua” o “Lingua dell’applicazione”); selezionando la nuova impostazione, verrà mostrato un elenco con tutte le lingue supportate dall’applicazione e tra le quali l’utente potrà scegliere.

Va sottolineato, per completezza d’informazione, che una funzione del genere è già disponibile in certi stati come l’India, dove vi sono più lingue ufficiali.

Questa funzionalità è, ad oggi, in fase di sviluppo da parte del team di WhatsApp e, pertanto, non è ancora disponibile nemmeno per coloro che avessero già scaricato l’ultima versione dell’app WhatsApp Beta.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Chi volesse scaricare WhatsApp Beta 2.22.8.3 per gli smartphone basati sul sistema Android di Google e provare in anteprima le reactions, potrà procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

