La beta 2.22.9.13 di WhatsApp ha introdotto la possibilità per alcuni tester di utilizzare la funzionalità per cambiare la lingua dell’app. Il nuovo aggiornamento beta 2.22.10.2 estende la disponibilità di questa funzionalità a un maggior numero di beta tester.

Ecco le novità di WhatsApp Beta 2.22.10.2

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta altri utenti ora sono in grado di cambiare la lingua dell’app direttamente in Impostazioni > Lingua app.

Una funzionalità simile era già disponibile in alcuni paesi, come ad esempio l’India, in Impostazioni WhatsApp > Chat, mentre ora WhatsApp sta rilasciando la funzionalità indipendentemente dal paese e con una nuova interfaccia utente.

Questa funzionalità è stata rilasciata per alcuni beta tester in una versione precedente, ma con il nuovo aggiornamento alla 2.22.10.2 è stato pianificato un rilascio più ampio, inoltre la build è contrassegnata come compatibile.

Recentemente il team di WhatsApp ha deciso anche di integrare il supporto per Ray-Ban Stories, gli occhiali smart realizzati da Facebook con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un dispositivo capace di catturare foto e video da condividere sui social network.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per aggiornare WhatsApp Beta è necessario essere iscritti al relativo programma, operazione fattibile attraverso questa pagina, dopodiché basterà istallare o aggiornare l’app tramite il Play Store. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il file APK dell’ultimo aggiornamento disponibile su APK Mirror.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp