MIUI 13 e altri aggiornamenti per tanti smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

A poche ore dall’articolo che abbiamo dedicato al programma di rilascio della MIUI 13 Global Stable per il Q2 e il Q3 2022 è già arrivato il momento di fare nuovamente il punto della situazione, perché numerosi smartphone a marchio Xiaomi, Redmi e POCO hanno iniziato a ricevere dei nuovi aggiornamenti software. Se da una parte ci sono alcuni update minori, comprensivi di patch di sicurezza mensili e poco altro, dall’altra ci sono alcuni modelli che stanno compiendo l’atteso salto alla nuova versione della MIUI.

POCO F2 Pro, POCO F3, Redmi 9, POCO M2, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 11T Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 10 Pro: le novità degli aggiornamenti

Come avete potuto notare dalla lista riportata qui sopra, sono tanti gli smartphone di Redmi, Xiaomi e POCO che nelle scorse ore hanno iniziato a ricevere degli aggiornamenti software: dal non più recentissimo POCO F2 Pro al best buy POCO F3 5G — di recente tornato sulla cresta dell’onda grazie ad offerte strepitose —, passando per nuovi arrivi come Redmi Note 11 Pro 5G ed ex top di gamma come Xiaomi 11T Pro; non mancano, infine, vari modelli economici come Xiaomi Mi 10T Lite, POCO M2, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e Redmi 9.

Premesso che tutto quello che segue è già ufficiale in quanto annunciato direttamente dal produttore, ecco tutti i modelli e i dettagli degli update software che stanno ricevendo:

Redmi 9 si sta aggiornando alla versione firmware MIUI-V12.5.5.0.RJCMIXM, il roll out è rivolto agli utenti Mi Pilot, si tratta di una Global Stable Beta e viene segnalato il mancato rilascio in Costa Rica.

si sta aggiornando alla versione firmware MIUI-V12.5.5.0.RJCMIXM, il roll out è rivolto agli utenti Mi Pilot, si tratta di una Global Stable Beta e viene segnalato il mancato rilascio in Costa Rica. POCO F3 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta aggiornando ad una nuova build della MIUI 13 , ma si tratta ancora di Partial Release, dunque disponibile per un numero ristretto di utenti; le versioni firmware rilasciate sono: MIUI-V13.0.1.0.SKHTWXM (Taiwan), MIUI-V13.0.1.0.SKHRUXM (Russia).

(di cui trovate a questo link la nostra recensione) si sta aggiornando ad una nuova build della , ma si tratta ancora di Partial Release, dunque disponibile per un numero ristretto di utenti; le versioni firmware rilasciate sono: MIUI-V13.0.1.0.SKHTWXM (Taiwan), MIUI-V13.0.1.0.SKHRUXM (Russia). POCO F2 Pro sta ricevendo la versione firmware MIUI-V13.0.2.0.SJKEUXM, dunque destinata all’Europa (ma sono espressamente escluse Svezia e Portogallo), e si tratta anche qui di una Partial Release. Come mostrano gli screenshot seguenti, lo smartphone riceve un pacchetto completo di: MIUI 13 , Android 12 e patch di sicurezza di marzo 2022. Il file OTA pesa 3,4 GB e il registro delle modifiche riporta le seguenti novità: MIUI 13 : Nuovo: Super sfondi “Cristallizzazione”; Nuovo: Un nuovo ecosistema di widget con supporto app; Ottimizzazione: Migliorta la stabilità complessiva. Sfondo : Nuovo: Sfondi live “Cristallizzazione”. Altre funzionalità : Nuovo: Le app possono essere aperte come finestre a comparsa direttamente dalla barra laterale; Ottimizzazione: Supporto per l’accessibilità migliorato per Telefono, Orologio e Meteo; Ottimizzazione: I nodi delle mappe mentali sono più intuitivi. Sistema : MIUI Stable basata su Android 12 ; Patch di sicurezza Android aggiornata a marzo 2022 . Maggiore sicurezza del sistema.

sta ricevendo la versione firmware MIUI-V13.0.2.0.SJKEUXM, dunque destinata all’Europa (ma sono espressamente escluse Svezia e Portogallo), e si tratta anche qui di una Partial Release. Come mostrano gli screenshot seguenti, lo smartphone riceve un pacchetto completo di: , Android 12 e patch di sicurezza di marzo 2022. Il file OTA pesa 3,4 GB e il registro delle modifiche riporta le seguenti novità:

POCO M2 sta ricevendo la versione firmware MIUI-V12.5.6.0.RJRINXM, si tratta di una build indiana e di una Partial Release.

sta ricevendo la versione firmware MIUI-V12.5.6.0.RJRINXM, si tratta di una build indiana e di una Partial Release. Redmi Note 11 Pro 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione): per questo modello è stata annunciata la Partial Release della build Global MIUI-V13.0.10.0.RKCMIXM — sono esclusi Myanmar (Burma), Thailandia, Laos, Filippine, Malesia, Cambodia e Costa Rica; ma anche la Partial Release europea MIUI-V13.0.6.0.RKCEUXM (che taglia fuori Norvegia, Svezia, Bulgaria, Repubblica Ceca e Polonia); e la MIUI-V13.0.2.0.RKCTRXM (Turchia), anche in questo caso una Partial Release.

(di cui trovate a questo link la nostra recensione): per questo modello è stata annunciata la Partial Release della build MIUI-V13.0.10.0.RKCMIXM — sono esclusi Myanmar (Burma), Thailandia, Laos, Filippine, Malesia, Cambodia e Costa Rica; ma anche la Partial Release MIUI-V13.0.6.0.RKCEUXM (che taglia fuori Norvegia, Svezia, Bulgaria, Repubblica Ceca e Polonia); e la MIUI-V13.0.2.0.RKCTRXM (Turchia), anche in questo caso una Partial Release. Xiaomi 11T Pro (ecco la nostra recensione) sta ricevendo in Europa la build MIUI-V13.0.9.0.SKDEUXM, il roll out parte dagli utenti Mi Pilot.

(ecco la nostra recensione) sta ricevendo in la build MIUI-V13.0.9.0.SKDEUXM, il roll out parte dagli utenti Mi Pilot. Redmi Note 9 si aggiorna alla MIUI-V12.5.5.0.RJOEUXM, ma si tratta di una Partial Release e, sebbene sia la ROM europea, sono escluse Francia, Ungheria e Polonia.

si aggiorna alla MIUI-V12.5.5.0.RJOEUXM, ma si tratta di una Partial Release e, sebbene sia la ROM europea, sono escluse Francia, Ungheria e Polonia. Redmi Note 9 Pro si aggiorna alla MIUI-V12.5.5.0.RJZMIXM Global Stable, il roll out esclude il Costa Rica e il changelog segnala le patch di sicurezza di marzo 2022.

si aggiorna alla MIUI-V12.5.5.0.RJZMIXM Global Stable, il roll out esclude il Costa Rica e il changelog segnala le patch di sicurezza di marzo 2022. Xiaomi Mi 10T Lite si aggiorna alla MIUI 13 con base Android 12 a livello Global . La MIUI-V13.0.1.0.SJSMIXM è una Global Stable (escluso il Cile) e il changelog riporta: patch di sicurezza di marzo 2022; MIUI Stable con Android 12; Nuovo: Le app possono essere aperte come finestre a comparsa direttamente dalla barra laterale; Ottimizzazione: Supporto per l’accessibilità migliorato per Telefono, Orologio e Meteo; Ottimizzazione: I nodi delle mappe mentali sono più intuitivi.

si aggiorna alla con base a livello . La MIUI-V13.0.1.0.SJSMIXM è una Global Stable (escluso il Cile) e il changelog riporta: patch di sicurezza di marzo 2022; MIUI Stable con Android 12; Nuovo: Le app possono essere aperte come finestre a comparsa direttamente dalla barra laterale; Ottimizzazione: Supporto per l’accessibilità migliorato per Telefono, Orologio e Meteo; Ottimizzazione: I nodi delle mappe mentali sono più intuitivi. Redmi Note 10 Pro (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la MIUI-V13.0.3.0.SKFTRXM Turkish Stable, il changelog segnala solo le patch di sicurezza di marzo 2022.

Come aggiornare smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Come spiegato volta per volta, non tutti questi aggiornamenti sono già disponibili anche in Europa e per tutti gli utenti, in ogni caso potete effettuare una verifica manuale di disponibilità tramite il solito percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.