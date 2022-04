POCO ha diversi nuovi progetti in arrivo nel corso del prossimo futuro. La principale novità del brand di Xiaomi sarà l’inedito POCO F4 GT. Si tratta del nuovo flagship del marchio che farà il suo debutto ufficiale entro la fine del mese di aprile. In futuro, il progetto potrebbe arrivare anche in Europa con un prezzo che, come facilmente prevedibile, sarà molto competitivo.

Nel frattempo, però, POCO guarda con attenzione anche alla fascia bassa del mercato. In arrivo, infatti, c’è il POCO C40. Si tratta di un progetto molto economico e con specifiche basilari che potrebbe caratterizzarsi per la presenza di una versione speciale della MIUI denominata MIUI Go che potrebbe avere a che fare con Android Go. Come facile intuire, questa versione dovrebbe essere riservata a dispositivi di fascia bassa. Vediamo i dettagli delle due novità in arrivo da POCO.

POCO F4 GT: il debutto il 26 aprile, ecco le specifiche

Partiamo dal futuro Poco F4 GT. Lo smartphone è atteso al debutto il prossimo 26 aprile. POCO presenterà il suo nuovo dispositivo tramite un evento che sarà trasmesso direttamente online. Il lancio commerciale è previsto per fine aprile o, al massimo, per inizio maggio. Stando alle prime informazioni, tutte ancora da confermare però, il nuovo POCO F4 GT sarà un rebrand del Redmi K50 Gaming, svelato lo scorso febbraio in Cina.

Un primo prototipo del POCO F4 GT (nome in codice Xiaomi 21121210G) è stato avvistato su Geekbench in queste ore. Il modello avvistato nel benchmark utilizza un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e dal sistema operativo Android 12 che sarà personalizzato dalla MIUI 13. Nel test su Geekbench, lo smartphone ha totalizzato 1235 punti in Single Core e 3555 punti in Multi Core.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, considerando le possibili similitudini con il Redmi K50 Gaming, il nuovo smartphone di POCO potrà contare su di un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e su di una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Tra le specifiche potrebbe esserci un sensore di impronte digitali laterale ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel.

POCO C40: nuovo entry level con una versione speciale della MIUI

La gamma POCO si espanderà anche verso il basso con l’arrivo del nuovo POCO C40. Lo smartphone è stato avvistato nel database FCC con il numero di modello C3QP simile a quello del Redmi 10C (C3Q). Secondo le indiscrezioni di queste ore, il nuovo smartphone di POCO non utilizzerà lo Snapdragon 680 del Redmi 10C. Non sarà utilizzato nemmeno un SoC MediaTek. Il dispositivo potrà contare sul chip di fascia bassa JR510 di cui non si conoscono le reali capacità.

Da notare, inoltre, che il nuovo smartphone di POCO potrà contare su di una versione speciale della MIUI denominata MIUI Go di cui è stato individuato, di recente, un riferimento nel firmware della MIUI. Al momento, non è chiaro se questa versione della MIUI è un’evoluzione di Android Go oppure una particolare modalità di funzionamento della MIUI pensata per i dispositivi di fascia bassa. Sulla questione dovrebbero arrivare nuove conferme a breve. Il debutto del nuovo POCO C40, infatti, è molto vicino. Lo smartphone sarà probabilmente lanciato anche in Europa.

