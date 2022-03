Torna l’appuntamento (quasi) quotidiano con il lancio di un nuovo smartphone Android del produttore cinese Xiaomi. Oggi è il turno di Redmi con il nuovo Redmi 10C, ufficializzato questa mattina dal ramo nigeriano di Xiaomi, tramite un post sul social network Twitter.

Si tratta di uno smartphone di fascia media che punta tutto sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 680, su un ampio display da 6,71” (con notch a goccia per la cam anteriore) e su una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 MP). Una caratteristica anacronistica dello smartphone è la presenza del lettore delle impronte digitali posto sul retro, all’interno del quadrato che ospita il gruppo fotocamere posteriore.

Specifiche chiave del Redmi 10C

Scopriamo insieme le specifiche tecniche principali dello smartphone.

Display: 6,71” FullHD+ (refresh rate a 60 Hz)

(refresh rate a 60 Hz) SoC: Qualcomm Snapdragon 680

Memoria RAM: 4 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Memoria per l’utente: 64 o 128 GB (UFS 2.2)

o (UFS 2.2) Fotocamera anteriore: 5 MP

Doppia fotocamera posteriore: 50 MP + 2 MP

+ Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (cablata) a 18 W

con supporto alla ricarica rapida (cablata) a Software: MIUI 13 basata su Android 11

Prezzi e disponibilità del Redmi 10C

Il nuovo Redmi 10C è già in vendita in Nigeria, in tre colorazioni (nero, verde e blu) e due configurazioni di memoria:

Configurazione 4+64 GB al prezzo di 78000 naire nigeriane (circa 170€ al cambio)

al prezzo di 78000 naire nigeriane (circa 170€ al cambio) Configurazione 4+128 GB al prezzo di 87000 naire nigeriane (circa 190€ al cambio)

Lo smartphone, omonimo di alcuni smartphone già presentati da Xiaomi su altri mercati, dovrebbe essere un rebrand del Redmi 10, che verrà presentato il prossimo 17 marzo in India, o del POCO C4 che dovrebbe presto arrivare anche dalle nostre parti.

Tuttavia, lo stesso Redmi 10C potrebbe arrivare dalle nostre parti, giusto per andare ad alimentare la confusione dei consumatori con smartphone dal design e, soprattutto, dal nome simile.

Potrebbe anche interessarti: Migliori smartphone Redmi / POCO: la classifica di marzo 2022