Android Auto è un’app e un sistema sviluppato da Google per consentire agli smartphone di essere utilizzati in automobile attraverso l’infotainment presente nella vettura o, nel caso questo fosse assente, una autoradio o stereo di terze parti compatibile. Google ha annunciato Android Auto il 25 giugno 2014 e lo ha reso disponibile il 19 marzo 2015.

La versione finale di Android Auto 7.5 è stata rilasciata solo pochi giorni fa, ma non ha apportato nuove correzioni di bug e non ha nemmeno introdotto altre novità. Sfortunatamente, nemmeno la beta 7.6 di Android Auto sembra contenere modifiche.

Android Auto 7.6 Beta è già in arrivo

Apparentemente la versione 7.6 beta di Android Auto non apporta modifiche alla piattaforma e probabilmente introduce solo ulteriori correzioni di bug, ma al momento non sono state ancora menzionate pubblicamente.

In quest’ottica vale la pena installare e provare quest’ultima versione di Android Auto che è già in fase di rollout, ma per il momento solo come “rilascio giornaliero”, tuttavia è possibile ottenere l’aggiornamento anche manualmente scaricando e installando il relativo file APK disponibile su APKmirror. Fateci sapere nei commenti se notate qualche cambiamento rispetto alle versioni precedenti.

