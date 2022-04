Android Auto è uno di quei servizi di Google potenzialmente molto utili, che però solitamente non riceve dagli sviluppatori un supporto al pari di altri servizi del colosso; come per tutte le applicazioni disponibili capita spesso che possano esserci dei problemi, giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un bug inerente la lingua per esempio.

Nonostante ciò, gli sviluppatori sono comunque sempre al lavoro per migliorare il servizio offerto, di recente infatti è stata rilasciata (in distribuzione graduale lato server) una piccola novità riguardo il sistema di suggerimenti, grazie alla quale gli utenti potranno selezionare contenuti da un elenco di playlist. Negli ultimi giorni, stando a quanto riporta Auto Evolution, sarebbe in distribuzione un nuovo aggiornamento, che porta l’app alla versione 7.5 stabile.

Android Auto si aggiorna alla versione 7.5, ma ancora niente Coolwalk

A qualche settimana dall’arrivo della suddetta versione nel canale beta testing, Android Auto 7.5 stabile inizia la sua distribuzione attraverso il Play Store, segno che presumibilmente la fase di test è stata completata con successo, senza aver riscontrato grosse problematiche o bug; questo almeno in teoria, visto che come ben sappiamo, può capitare che si presentino problemi.

Big G sembra non aver rilasciato un changelog dettagliato dell’aggiornamento, quindi non è chiaro quali siano le modifiche e novità introdotte, ciò che invece è chiaro è come non sia ancora stata introdotta la nuova interfaccia Coolwalk; questa consentirà agli utenti di avere un aspetto estetico leggermente rivisto, con anche la possibilità di eseguire più applicazioni fianco a fianco, con un’interfaccia basata su schede (qualcosa di molto simile al multitasking).

Qualora foste interessati a provare la nuova versione di Android Auto, potete recarvi sul Play Store seguendo il badge sottostante; considerando però che l’aggiornamento è ancora in fase di rilascio graduale, se non doveste trovarlo disponibile potete comunque scaricare l’APK da APKMirror e procedere con un’installazione manuale, qui tra l’altro troverete anche le versioni precedenti, in modo da poter tornare indietro facilmente qualora doveste riscontrare qualche problema.