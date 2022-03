Senza alcun preavviso, tranne le precedenti fughe di notizie, oggi HONOR ha annunciato ufficialmente tramite il suo sito il nuovo HONOR X8: scopriamo insieme le principali caratteristiche.

HONOR X8 è ufficiale per la fascia medio bassa

Lo smartphone in questione ha fatto la sua comparsa sul sito ufficiale di HONOR, il nuovo X8 ha dimensioni di 163,4 x 74,7 x 7,45 mm con un peso di 177 grammi; frontalmente presenta un display IPS FullHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e foro per ospitare la fotocamera anteriore da 16 MP, lateralmente trovano posto il bilanciere del volume e il tasto di accensione con sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato. Inferiormente oltre alla porta USB Type-C, trova posto anche un jack audio da 3,5 mm; lato connettività HONOR X8 supporta Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11ac e 4G LTE, niente supporto alle reti 5G.

Sotto il cofano, a muovere il tutto troviamo il processore Snapdragon 680, accompagnato da 6 GB di RAM (espandibili virtualmente) e 128 GB di memoria interna, alimenta lo smartphone una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida HONOR SuperCharge da 22,5 W (con 10 minuti di ricarica consente fino a 3 ore di riproduzione video). Il comparto fotografico principale è composto da quattro sensori, rispettivamente 64 MP il principale, 5 MP grandangolare, 2 MP sensore di profondità e un sensore macro da 2 MP; lo smartphone avrà l’interfaccia proprietaria Magic UI 4.2 basata su Android 11.

Non ci sono, al momento, indicazioni sul sito di HONOR riguardo le tempistiche di commercializzazione, né per quel che concerne il prezzo di vendita che presumibilmente dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro.