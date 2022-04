Il widget At a Glance dovrebbe diventare più utile sui Google Pixel con questa funzione

Il widget At a Glance è una di quelle funzioni che Google riserva in esclusiva ai possessori dei suoi Pixel e presto potrebbe divenire più utile nella loro quotidianità grazie ad una nuova funzione smart avvistata nel codice.

Intendiamoci, la casa di Mountain View ha da poco iniziato a mostrare le cuffie Bluetooth e gli avvisi di terremoto nel widget, ma ha anche un bug fastidioso da risolvere su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro e, tra ipotesi mai realizzate — vi abbiamo parlato della schermata di sblocco smart che Android non ha mai avuto — e funzioni prossime alla rimozione (i.e. Panoramica della giornata di Assistant), ha sprecato parecchie occasioni per arricchire e rendere più smart l’esperienza d’uso degli utenti.

La novità di cui parliamo oggi è comunque piuttosto interessante: il widget At a Glance potrebbe iniziare a tenere traccia degli ordini, informando ad esempio l’utente delle consegne in arrivo e dei ritiri pronti per essere effettuati.

Prima di entrare nel merito della funzione, è fondamentale premettere come la stessa sia stata scoperta dalla fonte tramite il classico APK Insight, vale a dire decompilando l’APK della versione più recente dell’app Google disponibile sul Google Play Store. Come sempre in questi casi, vi ricordiamo che la presenza di indizi (i.e. linee di codice) di nuove funzioni non ne garantisce la prossima o futura introduzione da parte di Google o dello sviluppatore di turno: la loro interpretazione potrebbe essere errata, o banalmente ci potrebbe essere un cambio di piano in corso d’opera.

Tracciamento degli ordini nel widget At a Glance

Negli anni più recenti — complice anche il necessario distanziamento dovuto alla pandemia — le opzioni di ritiro e di consegna delle classiche spese quotidiane sono diventate di uso sempre più comune. Tante attività mettono a disposizione dei clienti delle soluzioni proprietarie di questo tipo e la maggior parte di quelle che non lo fanno si appoggiano a servizi di terze parti.

Ebbene, quanto sarebbe comodo poter tenere traccia dello stato dei propri acquisti con un semplice colpo d’occhio alla schermata home o di blocco del proprio smartphone Google Pixel? La domanda è ovviamente retorica e Google, che pure si sta impegnando per rendere Assistant più rilevante e utile nella vita di tutti i giorni degli utenti, lo sa bene. Per questo motivo non sorprende particolarmente che gli aggiornamenti più recenti dell’app Google contengano dei primi indizi di lavori in corso per introdurre una funzione di tracciamento di ritiri e consegne per gli ordini di generi alimentari e quant’altro sugli smartphone Pixel.

Al pari di quanto avviene già con le informazioni di volo, anche in questo caso il widget At a Glance sfrutterebbe le email in entrata su Gmail come fonte di informazioni pertinenti agli ordini in questione.

<string name=”ambient_settings_grocery_subtitle”>Grocery deliveries and pickups from Gmail</string>

Insomma, nel prossimo futuro gli utenti potrebbero ritrovarsi le informazioni su ritiri e consegne direttamente nel widget At a Glance posizionato nella home e sulla schermata di blocco del Pixel. Tali informazioni dovrebbero comprendere il nome del negozio oppure l’app usata per creare l’ordine e le tempistiche di riferimento. Una volta completato il ritiro o la consegna, il widget dovrebbe aggiornarsi per riflettere lo stato dell’ordine.

<string name=”assistant_grocery_pickup_pre_static”>%1$s pickup scheduled at %2$s</string>

<string name=”assistant_grocery_pickup_ready”>%1$s pickup ready now</string>

<string name=”assistant_grocery_delivery_pre_static”>%1$s delivery scheduled at %2$s</string>

<string name=”assistant_grocery_delivery_completed”>%1$s order delivered</string>

Come detto, questa funzione, per quanto promettente, non è ancora disponibile, né è dato sapere se e quando lo sarà. Di sicuro sarebbe in linea con il lavoro che Big G sta portando avanti e a beneficiarne sarebbero i possessori di Pixel 6 (ecco la nostra recensione), Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) e degli altri smartphone Made by Google.