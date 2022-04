Le nuove funzionalità di marzo annunciate da Google per i dispositivi Pixel includono lo stato della connessione Bluetooth e il livello della batteria delle cuffie, il conto alla rovescia per i controlli di sicurezza, i promemoria per disattivare la sveglia se il giorno successivo è festivo e gli avvisi di terremoto nel widget At a Glance.

Google ora ha iniziato a distribuire agli utenti quest’ultima funzionalità che permette di ricevere un avviso quando viene rilevato un sisma di magnitudo 4,5 nelle vicinanze, la stessa soglia utilizzata per gli avvisi di terremoto integrati di Android, attivabili in Impostazioni > Sicurezza ed emergenza.

Gli avvisi di terremoto iniziano ad arrivare su Google Pixel 6 Pro

Gli avvisi di terremoto sono stati appena individuati insieme agli avvisi di maltempo nel widget At a Glance su uno smartphone Google Pixel 6 Pro che esegue Android 12 QPR3 Beta 1.1 e che si trova in California, stato che utilizza il sistema ShakeAlert di USGS.

Al momento sembra che Google stia rilasciando la nuova funzionalità in modo piuttosto frammentario e non è accompagnata dalla funzionalità per i dispositivi connessi, sebbene ora siano disponibili anche i controlli di sicurezza. Aggiornare Android System Intelligence o installare la patch di sicurezza di aprile non sembra cambiare le cose.

