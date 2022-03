Il sistema operativo Android è ricco di funzioni potenzialmente in grado di semplificare l’esperienza d’uso e molte di esse sono legate a servizi di Google, peccato che proprio Big G abbia deciso di farne fuori una molto comoda: la “Panoramica della giornata” (Snapshot, nella versione inglese) di Google Assistant. Scopriamo insieme come sfruttare questo piccolo residuo di Google Now per il breve periodo di residua disponibilità.

Google Assistant “Panoramica della giornata”: info e funzionamento

La denominazione scelta dal team di Mountain View per questa funzione — “Panoramica della giornata” — è decisamente autoesplicativa: si tratta di una raccolta di eventi in arrivo, meteo e suggerimenti utili per aiutare l’utente con gli impegni della giornata. Per quanto riguarda i suggerimenti, essi possono prendere la forma di nuove ricette, di film da vedere o playlist musicali da ascoltare in streaming basati sugli interessi dell’utente.

Dal momento che “Panoramica della giornata” è una funzione che fa parte di Google Assistant, i suggerimenti e le funzioni che mette a disposizione dell’utente non sono fissi o statici, bensì variano tenendo conto della posizione, di eventuali impegni in programma e quant’altro; inoltre, è proprio con gli altri servizi dell’ecosistema di Big G che la funzione dà il meglio di sé, basti pensare alle integrazioni con Gmail — da cui prende ad esempio informazioni su pagamenti da effettuare, biglietti e prenotazioni — e con Keep, da cui riprende liste della spesa e note.

“Panoramica della giornata” è disponibile praticamente su tutti i dispositivi Android con accesso a Google Assistant e ci sono vari percorsi che conducono a questa funzione: in primo luogo, richiamando l’assistente vocale tramite il comando “Hey Google”, è sufficiente premere sull’icona che appare nell’angolo a sinistra; in alternativa, dalla schermata home dello smartphone, basta fare uno swipe da sinistra verso destra per aprire il feed di Google Discover e poi cliccare sulla piccola icona di Snapshot accanto all’immagine dell’utente; infine, aprendo l’app Google e cliccando sull’icona dedicata visibile in basso. Va detto che alcuni indizi sulla rimozione imminente della funzione erano già disseminati nelle app di Big G: gli ultimi due metodi descritti non sono più sfruttabili nelle versioni più recenti, in quanto l’icona non compare più.

Se non avete mai utilizzato la schermata “Panoramica della giornata” prima d’ora, alla prima apertura verrete accolti da una serie di schede con suggerimenti utili. Primo accesso oppure no, per la lista completa delle funzioni gestibili tramite Snapshot è sufficiente cliccare sull’icona delle Impostazioni accanto alla data del giorno: la schermata così aperta contiene un elenco completo delle schede attivabili e disattivabili tramite gli appositi switch on/off. Se una scheda non dovesse essere di vostro interesse, potete tranquillamente ignorarla: vi basta tornare alla schermata principale di “Panoramica della giornata”, toccare la piccola icona a forma di freccia, poi il menù a tre punti in basso e poi “Ignora questa scheda“.

Dal momento che la funzione è (era) pensata per adattarsi alle esigenze di ciascun utente, non mancano tante possibilità di personalizzazione. Un esempio banale è rappresentato dalla possibilità di cambiare l’unità di misura della scheda meteo da °C a °F e viceversa. Inoltre, cliccando l’icona “+” in basso a destra è possibile aggiungere un nuovo promemoria o un articolo da acquistare.

“Panoramica della giornata” di Google Assistant: addio vicino

Tutto quanto appena detto vi ha messo curiosità? Il consiglio è di soddisfarla in fretta, perché Google ha deciso di eliminare la funzionalità “Panoramica della giornata” di Assistant.

Nella schermata dedicata compare già un avviso che recita: «A breve la funzionalità Panoramica della giornata non sarà più disponibile. Puoi comunque chiedere all’assistente aggiornamenti relativi a eventi nel calendario, promemoria sui compleanni, prezzi dei titoli e altro ancora».

Il link “Scopri di più” apre la pagina di supporto, che però non fornisce dettagli di sorta. In alto si legge soltanto «Quando la funzionalità Panoramica della giornata non sarà più disponibile, troverai comunque aggiornamenti in altri prodotti e funzionalità dell’Assistente Google». Segue una lista di informazioni che rimarranno ottenibili in altri modi, come: eventi nel calendario, promemoria dei compleanni, informazioni sulla borsa (Google Finanza), dettagli su voli e hotel, risultati sportivi, meteo, liste della spesa e altro. Tuttavia manca un’informazione utile: la data della rimozione di Snapshot.

In attesa di capire quando la “Panoramica della giornata” verrà effettivamente rimossa, un dato è certo: Google ha favorito Discover — che sicuramente genera maggiori introiti — a discapito di una funzione col potenziale di semplificare la vita agli utenti.

Potrebbero interessarti: recensione Google Pixel 6 – recensione Google Pixel 6 Pro