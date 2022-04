Torniamo a parlare delle Community, una funzionalità avvistata per la prima volta nella versione 2.22.2.10 di WhatsApp Beta per Android, e sulla quale sembra che il team di sviluppo di WhatsApp stia costantemente lavorando.

Qualche settimana fa vi avevamo parlato del tab (scheda) dedicata alle Community, la cui presenza è stata scovata all’interno della versione 2.22.6.9 rilasciata ai beta tester dell’app di messaggistica. Oggi arrivano ulteriori novità al riguardo.

WhatsApp Beta 2.22.9.10: proseguono i lavori per le Community

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta 2.22.9.10, le Community continuano a prendere forma: così come scovato all’interno della versione 22.7.0.76 di WhatsApp Beta per iOS, anche sulla controparte Android la nuova funzionalità continua ad evolversi.

Il portale specializzato WaBetaInfo ha infatti condiviso i dettagli su come apparirà la nuova scheda dedicata alle Community, il cui collegamento, così come già visto per iOS, prenderà il posto del collegamento alla fotocamera (all’estrema sinistra nella barra di chat, stati e chiamate). Questo conferma che il team di sviluppo sta seriamente lavorando per introdurre la nuova funzionalità al più presto, anche se la versione definitiva delle Community potrebbe avere un aspetto leggermente diverso.

Dallo screenshot si può apprezzare quale sarà lo scopo delle Community: esse raggrupperanno insieme i gruppi collegati tra loro, e tutte le Community di un utente verranno mostrate nella nuova scheda apposita, chiamata Community Home. Non è ancora chiaro cosa offriranno di particolare queste nuove “comunità”; al momento, è noto soltanto che consentiranno agli amministratori di inviare un messaggio contemporaneamente a tutti i membri di una Community.

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, pertanto non sarà disponibile nemmeno ai beta tester che eseguono la versione 2.22.9.10 di WhatsApp Beta. Sicuramente nelle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli sulle Community.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Nonostante non consenta di testare in anteprima le Community, potete comunque scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp