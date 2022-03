Il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato, nelle scorse ore, un nuovo aggiornamento per gli iscritti al Programma Beta della popolarissima app di messaggistica. La novità della versione 2.22.6.9 WhatsApp Beta per Android riguarda la futura funzionalità Community di WhatsApp.

Abbiamo sentito parlare per la prima volta della funzionalità Community in occasione del rilascio della versione 2.21.21.6 di WhatsApp Beta, risalente all’Ottobre del 2021, e le ultime notizie giunte finora risalivano alla versione 2.22.4.9 del mese scorso.

WhatsApp avrà una tab dedicata alle Community

Il portale specializzato WaBetaInfo continua ad informare gli interessati sui passi avanti compiuti nello sviluppo delle Community. La novità scovata nel nuovo aggiornamento, è la presenza della tab (scheda) dedicata alle Community che, come si può vedere dall’immagine sottostante, prenderà il posto dell’attuale collegamento dedicato alla fotocamera.

Tramite la nuova tab, l’utente accederà alla nuova “Community Home“, il luogo dove saranno elencate tutte le community di cui fa parte. Gli amministratori dei vari gruppi potranno aggiungere i propri gruppi all’interno delle Community, luoghi privati, protetti dalla crittografia ​​end-to-end, che contengono gruppi specifici.

Questa funzionalità è, ad oggi, in fase di sviluppo da parte del team di WhatsApp e, pertanto, non è ancora disponibile nemmeno per coloro che avessero già scaricato l’ultima versione dell’app WhatsApp Beta.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se siete comunque desiderosi di provare la versione 2.22.6.9 di WhatsApp Beta per smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (e potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma vorreste provare lo stesso in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, basterà procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp