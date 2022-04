A distanza di un mesetto dal “fratello minore” si appresta ad arrivare in Italia la versione internazionale di REDMAGIC 7 Pro, il nuovo smartphone da gaming presentato lo scorso mese di febbraio in Cina. Il dispositivo condivide con l’altro modello diverse specifiche tecniche, ma si differenzia principalmente per la presenza del chip Red Core 1 e per i grilletti dorsali con frequenza di campionamento del tocco di 500 Hz. Si tratta inoltre del primo prodotto di questo tipo con fotocamera sotto al display.

Arriva in Italia il primo smartphone da gaming con fotocamera sotto al display: ecco REDMAGIC 7 Pro

REDMAGIC 7 Pro è lo smartphone di punta della serie da gaming di Nubia e la versione internazionale (o globale, se preferite) è in arrivo in questi giorni in Italia nelle varianti Supernova (trasparente) e Obsidian (nera), che si distinguono anche per le luci RGB. Entrambe offrono 16 GB di RAM LPDDR5 (con ulteriori 6 GB virtuali), ma cambia la memoria interna: 512 GB sulla prima e 256 GB sulla seconda (sempre UFS 3.1).

Naturalmente la potenza “bruta” è uno dei suoi punti di forza: lo smartphone mette infatti a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm in abbinamento al chip dedicato Red Core 1, affiancati dal sistema di raffreddamento ICE 9.0. Quest’ultimo comprende nove strati per la dissipazione del calore con grafene, camera di vapore, ventole ad alta velocità, lamina di rame e un condotto dell’aria. Red Core 1 è un chip pensato appositamente per il gioco da smartphone che si occupa di funzioni che non sono direttamente collegate alla grafica o al frame rate. Il nuovo chip dedicato può infatti gestire audio, luci RGB e il feedback aptico.

Lo schermo è un AMOLED 20:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 960 Hz, DC Dimming, Magic GPU 2.0 Image Enhancement System e un rapporto display-superficie intorno al 92%. Si tratta del primo smartphone da gaming con fotocamera anteriore integrata sotto lo schermo: niente fori, niente notch, niente fotocamera a scomparsa, ma solo display per concentrarsi sul gaming.

Più precisamente a bordo abbiamo il sensore OV16EIQ da 16 MP (1/2.8″) con apertura f/2.0 e pixel da 1.22um, in grado di registrare video fino alla risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel (a 60 fps). Sul retro c’è invece una tripla fotocamera AI con PDAF e con sensore principale da 64 MP, affiancato da uno ultra-grandangolare da 8 MP e da uno macro da 2 MP.

Completa la connettività, con 5G, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm. A bordo anche sensore d’impronte digitali, dual speaker con DTS e 3 microfoni. La batteria a doppia cella è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 65 W.

Ecco un riepilogo delle principali caratteristiche tecniche di REDMAGIC 7 Pro

display 20:0 AMOLED da 6,8 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm con chip Red Core 1

16 GB di RAM LPDDR5 e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore sotto al display da 16 MP

connettività 5G, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65 W

REDMAGIC OS 5.0

dimensioni: 166,27 x 77,1 x 9,98 mm, peso di 235 g

Prezzo e uscita in Italia di REDMAGIC 7 Pro

REDMAGIC 7 Pro sarà disponibile per l’acquisto in Italia sul sito ufficiale dal 27 aprile 2022, ma a partire dal 22 del mese potrà già essere preordinato ai seguenti prezzi:

REDMAGIC 7 Pro Obsidian (16-256 GB) a 799 euro

REDMAGIC 7 Pro Supernova (16-512 GB) a 899 euro

In occasione del debutto dello smartphone, Nubia lancia tre nuovi accessori: una cover protettiva con X Mecha Design, una pellicola in vetro temperato liscia e altamente resistente e una ventola supplementare per il raffreddamento che aumenta il flusso d’aria del 217%.

