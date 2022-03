A distanza di circa un mese dalla presentazione ufficiale, il nuovo REDMAGIC 7 di Nubia fa il suo debutto ufficiale sul mercato italiano. Lo smartphone dedicato, in particolare, al gaming è acquistabile da oggi in tre diverse varianti e con un prezzo di partenza di 629 euro. Come da tradizioni per i dispositivi della serie REDMAGIC, anche il nuovo REDMAGIC 7 non scenderà a compromessi per quanto riguarda le prestazioni, grazie anche al SoC firmato Qualcomm, proponendo agli utenti un comparto tecnico di livello assoluto. Vediamo tutti i dettagli:

Il nuovo REDMAGIC 7 arriva in Italia in tre varianti: ecco i prezzi

Da questa settimana è acquistabile anche in Italia il nuovo REDMAGIC 7. Lo smartphone arriva sul mercato in tre diverse varianti. Il modello base, in versione Obsidian, presenta 12 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Il prezzo di lancio dello smartphone in questa configurazione è di 629 euro. C’è poi una variante intermedia, denominata Pulsar, che può contare su 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Il prezzo è di 729 euro.

A completare la gamma del nuovo REDMAGIC 7 troviamo la versione Supernova, proposta top di gamma della serie, che presenta 18 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. In questo caso, il prezzo è di 799 euro. Ad affiancare lo smartphone nel suo debutto sul mercato italiano ed europeo ci sono vari accessori aggiuntivi, come la custodia protettiva ufficiale.

Per acquistare una delle tre varianti del nuovo REDMAGIC 7 è possibile fare riferimento al sito ufficiale REDMAGIC. Ricordiamo che la nuova gamma include anche una variante Pro che, almeno per il momento, non verrà commercializzata in Italia. Per quanto riguarda l’acquisto del nuovo smartphone, invece, è prevista la consegna gratuita con tempistiche di 1-2 settimane. Per saperne di più sul nuovo REDMAGIC 7 potete dare un’occhiata al link qui di seguito.

Acquista il nuovo REDMAGIC 7

Le specifiche tecniche

Il nuovo REDMAGIC 7 punta ad offrire prestazioni al top grazie ad un comparto tecnico di ottimo livello. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6.8 pollici con risoluzione Full HD+ e con un refresh rate che può raggiungere un valore massimo, da record, di 165 Hz. Il display presenta una luminosità massima dichiarata di 700 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il chipset top di gamma di Qualcomm che troveremo su tutti i principali top di gamma Android della prima parte del 2022. Il nuovo smartphone di Nubia può contare sul sistema di raffreddamento ICE 8.0 con una ventola RGB.

Questa soluzione unisce il raffreddamento ad aria e quello a liquido con l’adozione di materiali ad alta efficienza per quanto riguarda la dissipazione di calore per tenere sotto controllo le temperature del SoC anche durante le sessioni di gioco più intense. Da segnalare, inoltre, la presenza di una batteria da 4.500 mAh supportata da un sistema di ricarica rapida da 65 W (il caricatore è incluso in confezione).

A completare la scheda tecnica troviamo i nuovi Dual Pro Shoulder Trigger ed un sistema di tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore per le macro da 2 Megapixel. C’è il jack audio da 3.5 mm ed anche un sistema dual stereo speaker. Lato software troviamo Android 12 con REDMAGIC OS 5.0.