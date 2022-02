Dopo il lancio di Redmi K50 Gaming avvenuto ieri, un altro smartphone da gioco debutta nel mercato cinese. La serie Red Magic 7 è stata appena lanciata con specifiche e funzionalità di fascia alta per soddisfare il palato dei giocatori più esigenti. Ecco le caratteristiche di RedMagic 7 e RedMagic 7 Pro.

Caratteristiche di RedMagic 7

Red Magic 7 sfoggia un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e un’impressionante frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Le prestazioni sono in mano al chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Il dispositivo esegue Android 12 ed è alimentato da una capiente batteria da 4.500 mAh che supporta una ricarica rapida da 120 W.

Lo smartphone di Nubia è dotato del sistema di raffreddamento ICE 8.0 che include una ventola RGB che gira a 20.000 giri / min e ospita nove materiali per la dissipazione del calore, tra cui una grande piastra di raffreddamento a liquido VC.

Altre caratteristiche includono accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, altoparlanti stereo doppi, 3 microfoni e un jack per cuffie da 3,5 mm. Posteriormente lo smartphone sfoggia una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Caratteristiche di RedMagic 7 Pro

Red Magic 7 Pro presenta molte delle caratteristiche della versione standard, ma con alcune aggiunte come il chipset Red Core 1 progettato per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco e l’audio. I grilletti dorsali abbinati al chip Red Core 1 offrono una frequenza di campionamento del tocco di 500 Hz.

Inoltre Red Magic 7 Pro ospita la fotocamera frontale sotto il display che rispetto a quello della variante base offre una gamma di colori DCI P3 al 100%, colori a 10 bit, attenuazione CC e altro ancora. Lo smartphone è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali sotto il display che supporta anche il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Red Magic 7 Pro è basato sempre sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma abbinato a un massimo di 18 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di memoria interna, inoltre con l’espansione virtuale può raggiungere anche 24 GB di RAM totale.

Lo smartphone presenta la stessa configurazione del modello base, a eccezione della fotocamera selfie sotto il display, ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che offre una ricarica rapida da 135 W che consente di caricarla da 0 a 100% in soli 15 minuti. Il dispositivo viene fornito con il caricabatterie GaN da 165 W.

Prezzo e disponibilità di RedMagic 7 e RedMagic 7 Pro

La serie Red Magic 7 è disponibile in due varianti di colore sia per il modello Pro che per quello base, ovvero Dark Knight e Cyber ​​Neon, e sarà venduta anche nella variante Transparent Edition. Ecco i prezzi per le diverse configurazioni:

Red Magic 7

DARK KNIGHT

8GB + 128GB – 3,899 Yuan (circa 541 euro)

DARK KNIGHT / CYBER NEON

12GB + 128GB – 4,399 Yuan (circa 610 euro)

12GB + 256GB – 4,799 Yuan (circa 666 euro)

TRANSPARENT EDITION

12GB + 256GB – 4,899 Yuan (circa 680 euro)

12GB + 512GB – 5,499 Yuan (circa 763 euro)

Red Magic 7 Pro

DARK KNIGHT

12GB + 128GB – 4,799 Yuan (circa 666 euro)

12GB + 256GB – 5,199 Yuan (circa 721 euro)

16GB + 256GB – 5,599 Yuan (circa 777 euro)

CYBER NEON

12GB + 256GB– 5,199 Yuan (circa 721 euro)

TRANSPARENT EDITION

12GB + 256GB – 5,299 Yuan (circa 735 euro)

16GB + 256GB – 5,699 Yuan (circa 791 euro)

18GB + 512GB – 6,499 Yuan (circa 902 euro)

18GB + 1TB – 7,499 Yuan (circa 1.040 euro)

Nubia Red Magic 7 sarà in vendita a partire dal 21 febbraio 2022 e i preordini sono attivi da oggi, mentre Red Magic 7 Pro sarà in preordine dal 21 febbraio 2022 e in vendita dal 28 marzo 2022.

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare