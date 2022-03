A distanza di un paio di settimane dal rilascio di Android 12 QPR3 Beta 1 per gli smartphone della serie Google Pixel, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via alla procedura di roll out di Android 12 QPR3 Beta 1.1 per la serie Google Pixel 6.

Si tratta soltanto di un minor update disponibile in esclusiva per i modelli dell’ultima generazione di Google (gli altri Pixel dovranno continuare ad usare la Beta 1 fino alla prossima release) e volto a risolvere alcuni bug riscontrati nella precedente versione proprio in tali dispositivi.

Su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro arriva Android 12 QPR3 Beta 1.1

L’aggiornamento porta il software di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro dalla versione S3B1.220218.004 alla S3B1.220218.006 e ha un “peso” di appena 16 MB, a conferma del fatto che non è il caso di attendersi rivoluzioni.

In particolare, questi sono i dettagli relativi ai due due bug che il team di sviluppatori sostiene di avere risolto con l’update appena rilasciato:

risolti alcuni problemi che causavano un consumo eccessivo della batteria

miglioramento della qualità delle chiamate in relazione al problema identificato in Issue n. 224716473, che causava un rumore acuto durante le telefonate su alcuni dispositivi.

Il team di sviluppatori con riferimento al secondo bug precisa che sta ancora studiando la sua possibile causa, promettendo ulteriori miglioramenti con le prossime versioni beta.

Inoltre Google sostiene di avere risolto un bug riscontrato dagli utenti nel momento in cui lasciavano il Programma Beta (opzione che comporterà comunque la cancellazione di tutti i dati del telefono).

Come scaricare la nuova versione software

Android 12 QPR3 Beta 1.1 è già in fase di rilascio via OTA ma è anche possibile sfruttare i seguenti link:

Google Pixel 6 (Android 12 QPR3 – S3B1.220218.006) – Factory Image – OTA

Google Pixel 6 Pro (Android 12 QPR3 – S3B1.220218.006) – Factory Image – OTA

