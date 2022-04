Nelle scorse ore, Vodafone ha aggiornato la pagina del sito ufficiale dedicata alla propria rete 5G con l’aggiunta di ben 35 nuove città nelle quali viene garantita copertura, portando così il numero complessivo a 60 città.

L’aggiornamento è arrivato in data odierna (9 aprile 2022), facendo seguito al lancio della nuova campagna pubblicitaria “stabile e inarrestabile” e contestualmente al rinnovamento anche delle altre pagine dedicate alla rete dell’operatore.

5G Vodafone: quali e quante città sono coperte

Dopo il lancio della rete 5G in Italia nel 2019, Vodafone sta continuando a lavorare per migliorare la copertura su scala nazionale e a quanto pare quello del mese di aprile sta diventando un appuntamento fisso: lo scorso anno l’operatore aveva ufficializzato la copertura di 20 nuove città, quest’oggi ha più che raddoppiato il conteggio complessivo.

Le 35 nuove città entrate in elenco in seguito all’ultimo aggiornamento sono: Alessandria, Ancona, Arezzo, Bolzano, Brindisi, Catanzaro, Como, Ferrara, Foggia, Forlì, Giugliano in Campania, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, L’Aquila, Messina, Modena, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torre del Greco, Treviso, Udine, Varese, Vicenza.

Aggiungendo a queste le 25 già coperte, si arriva ad un totale di 60 città in cui è possibile sfruttare il 5G Vodafone. Ecco la lista completa direttamente dal sito dell’operatore: Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, L’Aquila, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa., Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

Vale la pena ricordare che, sebbene non vengano più espressamente elencati nella pagina linkata, in precedenza Vodafone dichiarava di coprire anche ben 28 comuni dell’area metropolitana milanese, più precisamente aree di: Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro, Trezzano sul Naviglio

Per verificare più accuratamente la copertura nella vostra zona, comunque, il consiglio è quello di effettuare una ricerca tramite la mappa dedicata.

Il sito dell’operatore, comunque, segnala che “La copertura outdoor 5G della popolazione delle città è al 90% nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari, sulle restanti città invece al 70%”.

Altre informazioni sul 5G Vodafone

Dalla stessa pagina del sito ufficiale è possibile riassumere altre informazioni essenziali sul 5G di Vodafone, a partire dal fatto che i requisiti per sfruttarlo sono avere: un dispositivo e un’offerta abilitati, una SIM da almeno 128K ed essere sotto copertura 5G.

Per verificare la compatibilità della propria SIM è possibile aprire l’app My Vodafone e seguire il percorso MENU > Account e preferenze > SIM e PUK e cliccare sulla SIM. In alternativa è possibile farsi aiutare dall’assistente virtuale TOBi.

La crescita della copertura è una buona notizia anche perché, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, le vendite degli smartphone 5G hanno superato quelle dei modelli 4G nel Q4 2021. Sul sito Vodafone compare anche una lista degli smartphone ufficialmente supportati, che comprende: Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, HUAWEI P40 5G, HUAWEI P40 Pro 5G, HUAWEI Mate20 X 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola G 5G Plus, Oppo Find X2 Pro 5G, Oppo Find X2 Lite 5G e TCL 10 5G, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung ZFold 2 5G, Samsung ZFlip 5G, Samsung Note 20 Ultra 5G, Huawe Mate40 Pro 5G, Samsung Note 20 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung A42 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, TCL 20 5G, Samsung S21 5G, Samsung S21+ 5G e Samsung S21 Ultra 5G.

Come detto, un altro requisito fondamentale consiste nell’avere un’offerta abilitata al 5G. Per tutte le notizie sulle offerte telefoniche di Vodafone vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche