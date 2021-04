Buone notizie per i clienti Vodafone che non vedono l’ora di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio nuovo smartphone 5G: l’operatore telefonico, infatti, ha aggiornato l’elenco delle città italiane in cui è supportata questa tecnologia.

Nel rinnovare graficamente il suo sito Web, Vodafone ha anche aggiornato la pagina dedicata a quella che chiama la Giga Network 5G (la trovate seguendo questo link), ossia la sua rete che consente di usare questa nuova connettività e le città ufficialmente supportate ora sono 25.

Le città in cui Vodafone supporta ufficialmente la connettività 5G

Fino a questo momento in via ufficiale erano supportate cinque città, ossia Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli e alcuni comuni dell’area metropolitana milanese (Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro e Trezzano sul Naviglio).

Ebbene, nelle scorse ore si sono aggiunte le seguenti città:

Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, la rete 5G di Vodafone era già attiva in diversi di questi comuni da un po’ di tempo ma ora l’operatore ha deciso di rendere ufficiale (e stabile) il supporto.

Bisogna ricordare che anche nelle città supportate ufficialmente potrebbero esservi delle zone in cui la connettività 5G non è disponibile, così come la nuova rete di Vodafone potrebbe essere invece disponibile anche in altre città non ancora indicate sul suo sito (l’obiettivo è raggiungere 100 città coperte entro la fine del 2021).

Come navigare in 5G

Vodafone ricorda che per sfruttare la connettività 5G è necessario trovarsi in una zona coperta, avere attiva un’offerta compatibile e usare uno smartphone certificato dall’operatore telefonico.

Gli smartphone attualmente supportati dall’operatore sono i seguenti: Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, HUAWEI P40 5G, HUAWEI P40 Pro 5G, HUAWEI Mate20 X 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola G 5G Plus, Oppo Find X2 Pro 5G, Oppo Find X2 Lite 5G e TCL 10 5G, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung ZFold 2 5G, Samsung ZFlip 5G, Samsung Note 20 Ultra 5G, Huawe Mate40 Pro 5G, Samsung Note 20 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung A42 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, TCL 20 5G, Samsung S21 5G, Samsung S21+ 5G e Samsung S21 Ultra 5G.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

