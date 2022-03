Gli smartphone 5G stanno progressivamente scalzando quelli fermi alla connettività della precedente generazione in termini di numeri di vendite e la situazione è diventata piuttosto evidente nell’ultima parte del 2021.

Del sorpasso ormai in atto vi avevamo già parlato nelle scorse settimane, ma adesso riapriamo l’argomento grazie al nuovo report pubblicato nella giornata di ieri da Strategy Analytics.

Smartphone 5G: 6 su 10 nel Q4 2021

Il report di Strategy Analytics si intitola “Global Top-500 Smartphone Shipments, ASP, and Price Band by Model with Specs: Q4 2021“.

Dallo studio emerge ancora una volta il ruolo di primaria importanza giocato da Apple, sia per quanto riguarda la diffusione degli smartphone provvisti di connettività 5G, sia in generale per il suo ruolo di trend-setter e per le vendite del settore.

Il report, infatti, comprende un grafico molto interessante in cui viene stilata la classifica dei dieci modelli di smartphone più venduti su scala globale e addirittura la metà è rappresentata da iPhone di Apple; soltanto due modelli sono di Samsung, altrettanti di Xiaomi e uno — un po’ a sorpresa — di HONOR. Tra i brand in crescita, il modello top di OPPO non è andato oltre la posizione 17, mentre quello di Realme occupa la numero 22. Lenovo Motorola è piazzato un modello in trentesima posizione, mentre il modello più venduto di Vivo è trentunesimo.

I modelli che compongono questa Top 10, inoltre, hanno rappresentato il 26% delle spedizioni globali; 6 modelli sui 10 che compongono la classifica, riferita al Q4 2021, sono 5G e lo stesso discorso vale per la metà dei modelli che compongono la Top 20 dello stesso periodo di riferimento.

Il pieghevole più venduto nel Q4 2021 è stato Samsung Galaxy Z Flip3 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), fuori dalla top 10, ma occupante di una interessante sedicesima posizione in termini di volumi di spedizioni, segno che gli smartphone pieghevoli stanno finalmente diventano mainstream.

Ecco la Top 10 completa, visibile anche nella seguente immagine:

Oltre a quelli già citati, il report mette in evidenza alcuni altri dati rilevanti di questa Top 10, ovvero:

cinque dei dieci modelli sono della fascia di prezzo dei $600+, Redmi 9A è il più economico;

cinque modelli hanno processori Apple, due Qualcomm, due MediaTek e uno Samsung;

otto modelli su dieci hanno display OLED;

Redmi Note 10 Pro 5G è quello con la batteria più grande in termini di capacità, iPhone 12 5G ha quella più piccola;

cinque modelli su dieci hanno display con almeno 457 ppi, Samsung Galaxy A12 è il peggiore;

HONOR 50 è quello col sensore principale con più megapixel (108)

Samsung Galaxy A51 e HONOR 50 sono quelli con la fotocamera anteriore con più megapixel;

Apple iPhone 12 5G è il più sottile (7,4 mm), Redmi 9A il più spesso.

Passando oltre, il report di Strategy Analytics mette in evidenza come tra i 500 modelli più venduti in tutto il mondo nel quarto trimestre dello scorso anno ben 69 ciascuno siano stati di Xiaomi e di Vivo, 64 a marchio OPPO, 53 di Samsung e ben 42 di Realme. Sommando i numeri dei vari brand, il dominio del colosso BBK Electronics è evidente e impressionante. Nello studio viene posto l’accento anche sulla posizione di HONOR, che nel Q4 2021 ha messo a referto una crescita molto forte, arrivando a piazzare ben 20 modelli nella top 500. Maggiori dettagli su questo tipo di classifica sono disponibili nello Smartphone Model Tracker, che mostra una graduatoria globale in termini di spedizioni, fasce di prezzo e copre il 92% degli smartphone complessivamente spediti nel Q4 2021 (includendo sia i modelli più famosi dei principali brand che quelli minori e di brand rilevanti solo localmente).

