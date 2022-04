Google ha rilasciato la versione stabile di Android 12L il mese scorso e con essa è arrivata anche la versione ufficiale del codice sorgente in AOSP che ha permesso agli sviluppatori aftermarket di iniziare a sbizzarrirsi creando build non ufficiali.

Una prima build di Android 12L ora è sperimentabile sul sempreverde Samsung Galaxy S5, lo smartphone da modding per antonomasia che a febbraio ha eseguito nientemeno che Android 12.

LineageOS 19.1 non ufficiale porta Android 12L su Samsung Galaxy S5

Dopo 8 anni dal rilascio, Samsung Galaxy S5 ha ricevuto un assaggio di Android 12L attraverso una build non ufficiale di LinegesOS 19.1, grazie al lavoro del membro senior di XDA khalvat e dell’intero team di LineageOS che è impegnato a plasmare la prossima versione principale.

La ROM offre agli utenti del venerabile smartphone Samsung la possibilità di provare l’ultima versione di Android disponibile in questo momento.

Poiché esistono un paio di versioni di Samsung Galaxy S5 è bene assicurarsi di possedere effettivamente la variante LTE alimentata dal SoC Snapdragon 801. Lo sviluppatore offre build separate per le varianti “klte” (SM-G900F/M/R4/R7/T/V/W8), “kltechn” (SM-G9006V/8V) e “klteduos” (SM-G900FD/MD ).

Pur essendo una build iniziale, la ROM sembra abbastanza stabile, ma attualmente non è consigliato utilizzarla come predefinita su Samsung Galaxy S5, tuttavia vale sicuramente la pena vedere Android 12L in esecuzione su uno smartphone del 2014. A seguire il link per scaricare la build.

Download LineageOS 19.1 non ufficiale basata su Android 12L per Samsung Galaxy S5

