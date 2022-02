Samsung Galaxy S5 è uno smartphone del 2014 e dunque il suo supporto ufficiale è terminato da un pezzo, tuttavia con il modding tutto (o quasi) è possibile, anche che uno smartphone uscito quasi un decennio addietro possa regalarsi un colpo di coda niente male con Android 12.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’ultimo aggiornamento della GSI custom dello sviluppatore phhusson, che ora supporta persino gli aggiornamenti OTA e che permette di utilizzare Android 12 senza problemi significativi su qualsiasi smartphone che supporti Project Treble.

Oggi, però, parliamo di uno smartphone ben più vecchio, arrivato sul mercato addirittura tre anni prima della nascita di Project Treble, con la conseguenza neppure la GSI di cui sopra potrebbe permettere a chi ancora ne possedesse uno (presumibilmente riposto in un cassetto) di provare Android 12.

Nel magico mondo del modding, però, una soluzione si trova sempre e questa volta è merito dello sviluppatore khalvat, Senior Member di XDA. Quest’ultimo ha pubblicato proprio una custom ROM per Samsung Galaxy S5 con base Android 12: si tratta di una Unofficial CrDroid v8.0.

Per chi non lo sapesse, crDroid è un progetto curato da un gruppo piuttosto piccolo di sviluppatori ed è basato sulla LineageOS, una delle ROM custom più popolari e apprezzate in circolazione. Sul sito ufficiale disponibile a questo link, alla sezione FAQ, viene inserita una nota espressa secondo la quale il team si impegna a supportare soltanto build Android 12 per nuovi dispositivi (non solo smartphone) e infatti, come detto, quella per Samsung Galaxy S5 è una build Unofficial.

Nonostante l’anzianità del dispositivo, al momento non vengono segnalati problemi gravi, l’unico già sottolineato dallo sviluppatore riguarda il mancato funzionamento della connettività di rete mobile sui modelli dual SIM.

Per le istruzioni complete su come procedere e per i link ai download necessari, vi rimandiamo al thread dedicato:

Unofficial CrDroid v8.0 con Android 12 per Samsung Galaxy S5

Leggi anche: Windows 11 su Google Pixel 6? Con Android 13 è possiblile