La One UI 4.1 sta arrivando su un numero sempre maggiore di modelli Samsung Galaxy, seguendo la tabella di marcia fornita qualche giorno fa. Tra le tante novità di cui abbiamo già avuto modo di parlare (comprese quelle fotografiche dei Galaxy S22), ce n’è una passata un po’ sotto traccia: si tratta dei Widget intelligenti, disponibili con il launcher dell’ultima One UI su diversi modelli. Vediamo cosa sono e come funzionano.

Samsung introduce i Widget intelligenti sulla One UI 4.1: ecco come funzionano

I Widget intelligenti di Samsung sono disponibili per diversi modelli di dispositivi Galaxy aggiornati alla One UI 4.1, tra i quali quelli più recenti delle serie Galaxy S e Galaxy Note. Si tratta di un widget che racchiude più widget, da scorrere tramite swipe verso destra o sinistra (più o meno in stile iOS).

Per aggiungerli alla home, a patto di avere l’ultima versione della One UI Home, dovete recarvi nella lista dei widget (basta tenere premuto sulla home screen e selezionare “Widget”). A questo punto potete cliccare sulla prima voce, che è per l’appunto “Widget intelligente”: troverete disponibili tre widget di dimensioni diverse (2×2, 4×1 e 4×2). Ognuno è compatibile con i widget di determinate applicazioni: quello più grande ad esempio con calendario, promemoria e tasks, mentre quello più piccolo risulta adatto per un meteo compatto o per l’orologio.

Come modificare i nuovi widget della One UI 4.1

Una volta aggiunti i Widget intelligenti potete modificarli rimuovendo quelli impostati dal sistema e/o aggiungendone di altri compatibili. Per farlo dovete tenere premuto sul widget e selezionare la voce desiderata (“Rimuovi da Widget intelligente” o “Aggiungi widget a Widget intelligente”). Con la voce “Impostazioni widget correnti” potete invece andare a modificare colore dello sfondo, opacità e tutto quanto risulta normalmente disponibile.

Premendo sulla rotella delle impostazioni potete invece avere sott’occhio la lista dei widget impostati e alcuni suggerimenti smart, come la rotazione automatica (per mostrare le informazioni più pertinenti) e i widget suggeriti al momento giusto in base all’utilizzo (vale ad esempio per gli eventi del calendario e l’eventuale batteria scarica dei dispositivi connessi).

Avevate già notato i Widget intelligenti di Samsung sulla One UI 4.1? Sono disponibili anche sul vostro smartphone?

