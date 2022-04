Il Huawei Store si prepara a vivere un mese di aprile davvero da ricordare con tante offerte a disposizione degli utenti per acquistare nuovi prodotti Huawei a prezzo scontato. A partire da oggi 4 aprile e fino al successivo 13 aprile, infatti, saranno disponibili una serie di offerte flash con sconti fino al 60% e con la possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda, da smartphone a tablet passando per smartwatch e notebook, al loro prezzo minimo storico. Da notare, inoltre, che per tutto il mese di aprile è possibile ottenere uno sconto extra del 5% su tutti i prodotti presenti in catalogo. Ecco i dettagli completi sulle nuove offerte Huawei:

10 giorni di offerte senza precedenti ad aprile per il Huawei Store

La nuova promozione di Huawei prende il via oggi con 10 giorni di offerte esclusive e sconti fino al 60% disponibili sullo store ufficiale Huawei. In occasione di queste giornate promozionali c’è la possibilità di acquistare un nuovo prodotto tech di Huawei con prezzi minimi storici. Il Huawei Store metterà a disposizione degli utenti una serie di offerte flash che si aggiorneranno ogni 48 ore. Consultando periodicamente le pagine dello store, quindi, sarà possibile scoprire, di volta in volta, le promozioni migliori da sfruttare.

Per tutto il mese di aprile, inoltre, oltre alle varie offerte flash che si susseguiranno, ci sarà la possibilità di ottenere uno sconto extra del 5% su tutti i prodotti Huawei presenti in catalogo. Basta inserire il codice sconto AA22STORE5 nel carrello al momento della conclusione dell’ordine. Immediatamente, il prezzo d’acquisto verrà tagliato del 5%, garantendo all’utente un ulteriore risparmio.

Per scoprire tutte le offerte disponibili su Huawei Store è possibile sfruttare il link qui di sotto. Ricordiamo che tutti i prodotti disponibili possono beneficiare della spedizione gratuita in pochi giorni lavorativi. Come di consueto ci saranno bundle di più prodotti proposti a prezzo scontato che permetteranno di incrementare ancora di più la convenienza. Gli acquisti possono essere conclusi anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna.

Per tutti i dettagli vi lasciamo il link allo store:

Scopri qui le offerte disponibili sull’Huawei Store fino al 10 aprile