Aprile è il mese in cui Xiaomi, fondata esattamente il 6 aprile 2010, celebra il proprio compleanno e lo fa con lo Xiaomi Fan Festival, un evento globale in cui piovono sconti e promozioni su tantissimi prodotti. In occasione del dodicesimo compleanno non potevano dunque mancare le offerte speciali, che vanno di scena anche su AliExpress, con numerosi smartphone a prezzi particolarmente vantaggiosi, ed eBay, dove è disponibile un codice sconto che vi permette di ottenere sconti su tutti i prodotti del brand.

Da sempre Xiaomi tiene in grande considerazione i propri utenti, che hanno sostenuto il brand fin dal suo esordio e l’hanno accompagnato verso la scalata nelle classifiche di vendita, dove occupa ormai stabilmente le posizioni di vertice. La recente espansione globale, che da qualche anno coinvolge anche l’Italia, ha contribuito al salto definitivo che ha portato Xiaomi nell’Olimpo dei produttori di smartphone.

Per ringraziare i milioni di supporter, che in questi anni hanno contribuito attivamente alla crescita del marchio, Xiaomi ha creato il Fan Festival, un evento che si tiene ogni anno nel mese di aprile. Sconti, coupon e tante promozioni permettono ai fan vecchi e nuovi di poter acquistare i migliori prodotti a prezzi ancora più vantaggiosi rispetto a quelli già buoni.

Su eBay, una delle più grandi piattaforme di shopping online al mondo, Xiaomi ha preparato il coupon ITMIFEST22 che vi permette di ottenere uno sconto immediato del 15% su tantissimi prodotti, sia a marchio Xiaomi che a marchio Redmi e POCO, due brand nati proprio dalla compagnia creata da Lei Jun e diventati nel tempo indipendenti.

Volete qualche esempio? Ecco vi serviti alcuni link con il prezzo già scontato, per risparmiare immediatamente qualsiasi sia il budget a vostra disposizione. Ovviamente abbiamo selezionato solamente alcuni modelli, ma potete visitare la pagina dedicata all’evento cliccando sul link alla fine di questo paragrafo.

Se su eBay potete trovare ottimi sconti sui prodotti di fascia media di Xiaomi, Redmi e POCO, su AliExpress sono invece in offerta i nuovissimi modelli della serie Xiaomi 12, i più ricercati in questi giorni. Anche su questa piattaforma sono attive le promozioni dello Xiaomi Fan Festival e c’è modo di ottenere ottimi sconti.

Si parte, ad esempio, da Xiaomi 12X, con un coupon da 60 dollari disponibile fino al prossimo 8 aprile. Per i più veloci in regalo anche le cuffie Redmi Earbuds 3 Lite, mentre ci sarà un gadget Xiaomi per i primi 1.000 ordini. Potete acquistarlo a 489 dollari (circa 445 euro) utilizzando questo link e il coupon che troverete nella pagina.

Se invece il budget a vostra disposizione è leggermente superiore potete pensare a Xiaomi 12, il cui prezzo di listino parte da 699 dollari ma che può essere vostro con uno sconto di 80 dollari. Anche in questo caso per i più rapidi in regalo cuffie e gadget. Applicando lo sconto il prezzo di Xiaomi 12 partirà quindi da 619 dollari, circa 565 euro al cambio attuale.

Per maggiori dettagli e per scoprire tutti i prodotti in promozione vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale dell’evento su AliExpress utilizzando il link sottostante.

