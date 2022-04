Lo Xiaomi Fan Festival è arrivato sul sito ufficiale in questo inizio aprile, ma anche su eBay, sul sito e nei punti vendita Unieuro. La nota catena propone infatti un nuovo volantino dedicato, valido fino al 14 aprile 2022 e ricco di offerte Xiaomi: andiamo insieme a scoprire le promozioni più interessanti.

Xiaomi Fan Festival anche da Unieuro con il nuovo volantino

L’iniziativa Xiaomi, pensata per festeggiare il compleanno, sta portando tante offerte presso diversi negozi online e fisici. Tra questi quelli Unieuro, che propongono pure gli ultimi arrivati Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, acquistabili da rispettivamente 799 euro e 1199 euro con Xiaomi Watch S1 Active o Watch S1 in omaggio (fino al 30 aprile 2022).

Le offerte includono smartphone Android, ma anche wearable, prodotti per la smart home e non solo. Tra gli sconti migliori possiamo segnalarvi:

Sono disponibili a prezzo di listino Redmi Note 11 Pro 5G (379,90 euro) e Redmi Note 11 Pro (349,90 euro). Nei prossimi giorni debutterà Redmi Note 11 Pro+ 5G in tre configurazioni, a partire da 449,90 euro (il modello di punta è in realtà in anticipo e già acquistabile): per il periodo di lancio (dal 6 aprile) è previsto uno sconto consistente, che permetterà di acquistare il nuovo smartphone da 379,90 euro. Unieuro offre anche la possibilità di acquistare prodotti tra i 299 e i 5000 euro in 10 rate a tasso zero, con prima rata a 30 giorni (TAN e TAEG 0%).

Per scoprire tutte le offerte online Unieuro attive in questi giorni è possibile seguire il link qui in basso. Per sfogliare il volantino completo dello Xiaomi Fan Festival è invece possibile recarsi a questo indirizzo.

Tutte le offerte online Unieuro

