Il team di Google sta attualmente portando avanti i lavori per il lancio di un nuovo dispositivo della serie Chromecast con Google TV.

Il primo modello di questa gamma rinnovata risale all’autunno del 2020: Chromecast con Google TV era stato presentato come un dispositivo per fare bella mostra della nuova e migliorata esperienza d’uso di Big G per gli schermi di grandi dimensioni.

Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, la concorrenza ha continuato a correre — avete visto la nostra recensione della recene Fire TV Stick 4K Max di Amazon? — e il dispositivo di Google ha iniziato ad avvertire il peso degli anni sul fronte delle specifiche tecniche, a partire dalla memoria interna non esattamente abbondante (alcuni utenti hanno difficoltà ad installare gli aggiornamenti più recenti a causa del poco spazio disponibile).

Ebbene adesso, stando ad alcuni documenti interni sui quali il team di 9to5Google ha avuto modo di mettere gli occhi, il colosso di Mountain View sta lavorando ad un nuovo dispositivo con sistema operativo Android identificato dal nome in codice Boreal. Lo stesso nome in codice è saltato fuori anche da qualche APK riferibile a Big G. A quanto si apprende, in parole povere, il dispositivo noto come Boreal sarebbe strettamente collegato allo stesso software Google TV Chromecast per Android che si trova a bordo del primo modello Chromecast con Google TV.

Purtroppo al momento non è disponibile alcun dettaglio sulle specifiche tecniche di questo nuovo dispositivo. Un miglioramento molto atteso, quasi certamente in arrivo con Boreal, è il supporto hardware alla decodifica del formato AV1, mancante sul primo modello e richiesta ora da Android TV.

Per quanto riguarda il periodo di lancio, si vocifera di un arrivo nel corso del 2022 ed è tutt’altro che inverosimile. Quanto al posizionamento nella lineup, il nuovo modello potrebbe non rimpiazzare quello del 2020, quanto piuttosto costituirne una versione premium, sulla falsariga di quanto avvenuto in passato con Chromecast Ultra e Nexus Player.

