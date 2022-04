Un nuovo render dettagliatissimo ci mostra Google Pixel 7 Pro in colorazione celeste, una colorazione inedita per la serie Pixel, ma conferma tutti i dettagli trapelati finora sul design dello smartphone.

Il prossimo top gamma di casa Google torna, dunque, al centro dell’attenzione: andiamo a scoprire quanto trapelato di nuovo e tutto quello che sappiamo finora sullo smartphone.

Google Pixel 7 Pro potrebbe tingersi di celeste

Un nuovo render di Google Pixel 7 Pro, trapelato nelle ultime ore, si rivela coerente con tutti i render trapelati in precedenza (ne avevamo parlato in questo articolo) ma ci mostra uno smartphone dettagliatissimo, molto vicino a quello che potrebbe essere il prodotto finale, e in una colorazione finora mai vista sulla serie Pixel, ovvero quella celeste.

Il design dello smartphone si conferma un’evoluzione di quello introdotto da Google con la generazione di rottura dello scorso anno: a primo acchito appare molto simile a Google Pixel 6 Pro ma vi sono alcune sostanziali differenze, concentrate principalmente nella zona del comparto fotografico posteriore.

Sebbene questo continui ad essere caratterizzato dal fascione orizzontale distintivo dei Pixel 6, stavolta va a fondersi con il frame laterale dello smartphone, costituendo una parte integrante della struttura e conferendo, probabilmente, una aspetto più elegante.

Sarebbe confermata, invece, la doppia colorazione sopra e sotto il comparto fotografico: nella inedita versione celeste, che potete ammirare nella foto di copertina e nella galleria riportata di seguito, il fascione di Google Pixel 7 Pro dovrebbe essere bianco/argento a differenza del nero presente sui Pixel 6 e 6 Pro e già avvistato nelle altre due colorazioni in cui si è già mostrato lo smartphone.

La tripla fotocamera posteriore dello smartphone dovrebbe, per la prima volta su uno smartphone della serie Pixel, ospitare un teleobiettivo periscopico, contenuto nel cerchio a destra all’interno del fascione. Le altre due fotocamere, esteticamente raggruppate insieme, dovrebbero essere, al netto di sorprese, un sensore grandangolare e un sensore ultra-grandangolare.

La parte anteriore di Google Pixel 7 Pro, invece, ci mostra uno smartphone dalle cornici ridotte e quasi simmetriche (il mento è leggermente più spesso), oltre ad un foro molto piccolo atto ad ospitare la fotocamera e centrato nella parte alta dell’ampio display che, secondo i rumor, dovrebbe essere un AMOLED con diagonale da 6,7 o 6,8 pollici e risoluzione QHD+.

Cosa sappiamo finora dello smartphone?

Dopo avere parlato di design, comparto fotografico e display, abbiamo praticamente esaurito tutte le certezze che abbiamo sullo smartphone.

La settima generazione della serie Pixel sarà la seconda, presentata da Google, dopo il passaggio ai SoC Google Tensor e tutti gli indizi trapelati finora (ma anche la logica) concordano sul fatto che Google Pixel 7 Pro (ma anche il 7 liscio) arriverà con la seconda generazione del chipset, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Vista la batteria da 5000 mAh di Pixel 6 Pro, immaginiamo che Pixel 7 Pro possa essere dotato, più o meno, di una soluzione del genere: l’aspetto su cui sicuramente Big G dovrà lavorare è quello legato alla tecnologia di ricarica, nella speranza che il prossimo top gamma possa supportare una ricarica rapida a più veloce dei 23 W supportati dall’attuale.

Nessuna sorpresa, infine, per quanto concerne il software: Google Pixel 7 Pro sarà il primo smartphone di punta ad uscire ufficialmente sul mercato con Android 13, prossima release del software del robottino verde.

Quando arriverà Google Pixel 7 Pro?

Google Pixel 7 Pro dovrebbe essere presentato il prossimo autunno, classica finestra in cui Big G colloca il lancio dei propri smartphone di punta, in compagnia di Google Pixel 7 e in concomitanza con il rilascio di Android 13, già entrato abbondantemente in fase di sviluppo.

È ancora presto per ipotizzare il prezzo a cui verrà proposto lo smartphone, ancora in fase di sviluppo, ma è lecito aspettarsi che Google Pixel 7 Pro possa avere un prezzo in linea con quello dell’attuale top gamma Google Pixel 6 Pro (che ufficialmente costa 899€ qui in Italia).

Nonostante i rumor sul prossimo top gamma continuino a stuzzicare le fantasie degli appassionati, Google dovrebbe presentare un paio di dispositivi prima del lancio autunnale: il nuovo mid-range Pixel 6a e il Pixel Watch, primo smartwatch della casa di Mountain View. Ancora una volta, il 2022 di Google potrebbe essere un anno parecchio affollato.

