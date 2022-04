Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono tra i migliori smartphone in circolazione sotto tutti i punti di vista (il modello Ultra è uscito a testa altissima dal confronto coi TOP 2022, idem per quello base nella sfida tra compatti), tuttavia le fasi iniziali delle loro giovani carriere non stanno filando esattamente lisce e adesso è emerso un altro piccolo problema che il produttore dovrà sistemare alla svelta, attiene alla sincronizzazione audio-video.

Negli scorsi giorni e settimane vi abbiamo raccontato della questione GOS (Game Optimizing Service), per la quale Samsung è arrivata anche a scusarsi, poi ancora dei problemi col GPS — che, in mancanza di una menzione espressa nel changelog dell’aggiornamento di aprile, non sappiamo se siano stati risolti oppure no — e del mancato supporto ai seamless update di Android e alla Performance class 12 di Android 12. Oggi vediamo un’altra magagna che Samsung dovrà risolvere.

Samsung Galaxy S22: problema sincronizzazione audio-video

Neppure il corposo aggiornamento dei giorni scorsi — quasi 1,4 GB di file OTA — è riuscito a mettere a posto tutti i piccoli problemi che ancora affliggono la serie di riferimento di Samsung. Uno, in particolare, è stato notato da non pochi utenti, sia del modello Snapdragon che di quello Exynos, e consiste nella desincronizzazione tra audio e video.

Il difetto nella sincronizzazione tra audio e video pare presentarsi sia con cuffie true wireless collegate che senza, anche se alcuni utenti hanno testimoniato che la presenza di cuffie connesse — persino delle Galaxy Buds2 della stessa Samsung — sembri accentuare ulteriormente il problema.

Inoltre, la mancanza di sincronizzazione non si presenta solo con una determinata applicazione, ma anzi è stata riscontrata con servizi come YouTube, riproducendo video YouTube incorporati in pagine web durante la navigazione con il browser Google Chrome e persino riproducendo contenuti con l’app Galleria preinstallata da Samsung sui propri dispositivi. Tanto per sviscerare tutti i possibili dettagli della questione, il problema non sembra in alcun modo collegato con il toggle “Processing speed” del produttore sudcoreano, dal momento che risulta riscontrabile a prescindere dal fatto che la suddetta opzione sia attiva oppure no.

Per quanto concerne il concreto manifestarsi del problema descritto, in seguito ad una serie di test eseguiti, è stata riscontrata una differenza di comportamento lieve ma non determinante che pare dipendere anche dall’applicazione di volta in volta utilizzata per riprodurre contenuti e dal fatto che la riproduzione dell’audio avvenga oppure no mediante cuffie senza fili. In un modo o nell’altro, in maniera più o meno accentuata per via di tali fattori, il risultato riscontrato è sempre lo stesso: il video riprodotto va un po’ a scatti e l’audio perde la sincronizzazione.

Esempi e possibili cause

L’esempio portato dalla fonte dimostra come il problema in discorso possa inficiare pesantemente la qualità dell’esperienza d’uso quotidiana di smartphone (soprattutto) di questa caratura e fascia di prezzo: ogni volta che si riproduce un video silenziato nella Galleria e si riattiva l’audio, l’immagine si blocca e scatta per una frazione di secondo, mentre l’audio va avanti lo stesso. Qualche volta audio e video recuperano la sincronizzazione dopo pochi istanti, ma altre volte questo non avviene.

Un altro esempio riguarda YouTube e in particolare il cambio della risoluzione del video in riproduzione.

Vista la varietà di situazioni nelle quali il problema si presenta e tenuto conto di tutti i fattori la cui causalità è stata esclusa, resta incertezza sulla vera causa del problema — potrebbe essere un codec o un problema di accelerazione video o qualcos’altro di risolvibile tramite un aggiornamento firmware — e certezza sul fatto che Samsung debba intervenire presto.

In attesa che il produttore dica la propria su questa nuova questione e magari rilasci un fix dedicato, diteci nei commenti se avete avuto anche voi problemi di questo tipo coi vostri Galaxy S22.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S22 e S22+