Torniamo a parlare di Google Play Protect, perché dopo la questione YouTube Vanced ci sono novità per quanto riguarda i permessi fornite alle applicazioni. La funzionalità che consente di rimuovere automaticamente i permessi alle app inutilizzate introdotta con Android 11 è infatti arrivata sulle versioni precedenti del robottino.

La rimozione automatica dei permessi con Play Protect c’è anche sulle vecchie versioni di Android

Con Android 11 Google introdusse una novità riguardante i permessi delle applicazioni. Quelle rimaste inutilizzate per tre mesi avrebbero da allora visto le autorizzazioni revocate, in modo da contribuire alla sicurezza del dispositivo. Lo scorso dicembre la casa di Mountain View ha annunciato che questa funzione di Play Protect sarebbe arrivata anche sugli smartphone e sui tablet con versioni del robottino più vecchie entro il primo trimestre 2022: più precisamente stiamo parlando di Android 6.0 Marshmallow, 7.0 Nougat, 8.0 Oreo, 9 Pie e 10.

La promessa è stata mantenuta perché in questi giorni stanno arrivando le notifiche ai possessori di dispositivi con qualche anno sulle spalle, che avvisano dell’introduzione della novità. Da adesso in poi Google Play Protect rimuoverà automaticamente i permessi e le autorizzazioni alle app rimaste inutilizzate per almeno tre mesi. Per verificare è possibile entrare nelle impostazioni di sistema e cercare la sezione Play Protect (solitamente nella scheda dedicata alla sicurezza).

Dovrebbe comparire una schermata simile a quella qui sopra, nella quale è possibile consultare quali app subiranno la rimozione dei permessi ed eventualmente escluderne qualcuna dalla lista. Avete ricevuto anche voi la notifica della novità di Google Play Protect? Su quale versione di Android? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

