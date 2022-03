Nelle scorse settimane il team di sviluppatori di YouTube Vanced ha annunciato che per motivi legali si è visto costretto ad abbandonare tale progetto, precisando che l’applicazione avrebbe continuato a funzionare sui device nei quali era già installata fino a quando Google non avesse apportato delle modifiche alla piattaforma per renderla inutilizzabile.

Ricordiamo che YouTube Vanced ha rappresentato una soluzione piuttosto “controversa”, in quanto ha consentito agli utenti di guardare su Android i filmati pubblicati su YouTube senza i relativi annunci pubblicitari e senza la necessità di pagare l’abbonamento mensile del servizio Premium, fruendo tra le altre cose di alcune funzionalità molto apprezzate, come la riproduzione dei video in background e la modalità Picture-in-Picture.

Per YouTube Vanced è arrivato il momento di chiudere i battenti

Ebbene, nelle scorse ore gli utenti Android con l’app Vanced Manager installata hanno ricevuto notifiche da Google Play Protect con cui vengono avvisati che l’app è “dannosa” e mette a rischio i loro dispositivi.

Vanced Manager non è la stessa app di YouTube Vanced, in quanto può essere considerata come una sorta di companion app che funge da “app store” per mantenere l’applicazione principale aggiornata (oltre che per installarla inizialmente).

Google Play Protect è un sistema di sicurezza installato sulla stragrande maggioranza dei dispositivi Android, come salvaguardia per le app installate sia dallo store ufficiale che attraverso sideload (si tratta di una soluzione che può monitorare app e comportamenti dannosi e avvisare gli utenti al momento dell’installazione o dopo che l’app è stata installata).

Non è del tutto chiaro il motivo per cui il colosso di Mountain View abbia improvvisamente contrassegnato Vanced Manager come un’app “dannosa” ma la decisione sembra essere stata presa su larga scala (almeno ciò è quanto suggeriscono le segnalazioni degli utenti).

Per i fan di YouTube Vanced è probabilmente arrivato il momento di rassegnarsi.