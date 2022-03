Xiaomi ha da poco rinnovato la propria serie di riferimento anche sulla scena global con l’annuncio di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, ma evidentemente ha serie ambizioni di attacco alla fascia premium del mercato e le nuove indiscrezioni su Xiaomi 12 Ultra sono il segno che qualcosa si sta muovendo.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un quarto modello della serie pronto a sbarcare in Europa, tuttavia, mentre in quel caso si parlava di una variante più a buon mercato, il modello oggetto di nuove indiscrezioni ben si sposa coi numeri di Xiaomi e con la sua volontà di dare fastidio a colossi del settore come Apple e Samsung.

Xiaomi 12 Ultra: ecco quando dovrebbe arrivare

Del modello premium Xiaomi 12 Ultra — successore di quel Mi 11 Ultra 5G tanto estremo quanto limitato da un atavico difetto — si vocifera neppure troppo sommessamente ormai da mesi e questa volta il team di PriceBaba ha ottenuto informazioni in merito al periodo di lancio dello smartphone dal tipster Mukul Sharma (aka stufflistings).

Beninteso, la data precisa non è ancora trapelata, tuttavia la fonte sostiene che Xiaomi 12 Ultra verrà presentato ufficialmente nel mese di maggio 2022. Il mercato di debutto, come al solito, sarà quello di casa; soltanto in un secondo momento toccherà ai mercati globali.

Insomma, in linea con recenti indiscrezioni, il nuovo smartphone “Ultra” di Xiaomi, comunque già in ritardo rispetto al modello della passata generazione, dovrebbe arrivare dapprima in Cina entro la metà dell’anno e poi a livello internazionale.

Xiaomi 12 Ultra: possibili specifiche e design

Il design di Xiaomi 12 Ultra è stato raffigurato già in numerosi render, i più recenti sono i seguenti.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il solitamente accurato tipster cinese Digital Chat Station riporta che Xiaomi 12 Ultra avrà un display OLED con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, una batteria da 4.900 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 120 watt. Il SoC a muovere il tutto dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. A livello fotografico, lo smartphone potrebbe fregiarsi della prestigiosa collaborazione di Leica.

Maggiori informazioni emergeranno sicuramente nelle prossime settimane, nel frattempo non ci resta che sperare che in questo caso l’intervallo di tempo tra il lancio cinese e quello globale sia più breve rispetto al resto della serie 12, che si è fatta attendere per ben tre mesi.

