Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è probabilmente la CPU più desiderata al momento nel panorama mobile ma il produttore statunitense è già al lavoro sul suo successore, che potrebbe fare il proprio esordio a bordo di Xiaomi 12 Ultra, smartphone atteso sul mercato nel terzo trimestre del 2022.

A parlare del nuovo processore di Qualcomm è stato il popolare leaker cinese Digital Chat Station, a dire del quale tale CPU avrebbe come nome in codice Qualcomm SM8475 mentre sul mercato dovrebbe essere lanciato come Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Cosa sappiamo di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

Stando alle poche informazioni al momento disponibili, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ dovrebbe essere realizzato nelle fonderie di TSMC con processo produttivo a 4 nm.

Ricordiamo che molti utenti si sono lamentati della CPU Snapdragon 8 Gen 1, in quanto ritenuta soggetta a surriscaldamento, consumo anomalo della batteria e persino throttling termico e qualcuno imputa questi difetti al fatto che il processore sia stato realizzato da Samsung con il suo processo produttivo LSI a 4 nm mentre le precedenti generazioni di chip di Qualcomm (ossia Snapdragon 870, Snapdragon 865 e Snapdragon 855) prodotte da TSMC non hanno mai sofferto di tali problemi.

E probabilmente le lamentele di produttori di smartphone e utenti hanno in parte convinto Qualcomm ad affidarsi nuovamente a TSMC per la versione “potenziata” dell’attuale generazione di CPU di fascia alta. Staremo a vedere.

Qualcomm abbraccia il codec AV1

E sempre a proposito del produttore di processori statunitense, pare che la sua prossima generazione di chip, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (nome in codice SM8550), potrà vantare il supporto al codec video AV1.

Probabilmente non c’è molto di cui stupirsi se si considera che tale codec è già supportato dai processori della concorrenza, come quelli di Samsung e MediaTek e che ha tra i propri sostenitori “più caldi” anche Google.

Ricordiamo che il codec AV1 è in grado di garantire un miglioramento della compressione senza impatti evidenti sulla qualità dell’immagine e i vantaggi aumentano in modo notevole con le risoluzioni più elevate, con conseguente notevole risparmio di dati durante lo streaming di contenuti (per esempio 4K o superiore).

Per il lancio di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ci sarà da attendere probabilmente fino a dicembre.