Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare più tardi del previsto, nella seconda metà del 2022. Questo, però, non ferma i rumors: il leaker noto come @Shadow_leaks ci ha mostrato alcune specifiche e render del prossimo top gamma Xiaomi.

Come per tutti i rumor che riportiamo sulle nostre pagine, anche in questo caso vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportatodi seguito.

Xiaomi 12 Ultra: specifiche e render trapelati

Partiamo dal SoC scelto da Xiaomi per il prossimo top gamma: il produttore cinese potrebbe avere scelto lo Snapdragon 8 Gen 1+, inedita ed evoluta versione dell’attuale top gamma di casa Qualcomm, anziché lo stesso Snapdragon 8 Gen 1; proprio il SoC potrebbe avrebbe spinto Xiaomi a rivedere i suoi piani e posticipare il lancio dello smartphone.

Per quanto concerne il display, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere dotato del pannello E5 LTPO Super AMOLED di Samsung, con diagonale da 6,73”, risoluzione 2K, refresh rate fino a 120 Hz e profondità di colore a 10 bit.

Sul comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe offrire una quadrupla camera posteriore: due sensori Sony IMX766 da 50 MP verranno utilizzati sia per la fotocamera principale che per la grandangolare; a completare il pacchetto, vi sarà un sensore da 16 MP per realizzare ritratti e un teleobiettivo da 48 MP (Sony IMX586). Quanto spifferato da @Shadow_leaks va, però, in netto contrasto con le notizie trapelate finora, che parlavano di uno smartphone con tripla fotocamera, in collaborazione con Leica, con sensore principale (da 50 MP) e teleobiettivo periscopico (da 48 MP) stabilizzati otticamente.

Il mare di rumor prosegue dando ulteriori dettagli, non meno importanti. Xiaomi 12 Ultra dovrebbe avere una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W, un doppio speaker stereo (ci mancherebbe) e la certificazione IP68 (resistenza ad acqua e polvere).

A completare il tutto c’è il sistema operativo che, a meno di sorprese, sarà la MIUI 13 basata su Android 12.

Dando uno sguardo ai render, questi confermano il design che era emerso dall’ultima fuga di notizie: lo smartphone ci viene mostrato in due colorazioni, bianca e nera.

Quando arriverà Xiaomi 12 Ultra?

Lo smartphone andrà a detronizzare l’attuale proposta top di Xiaomi, il Mi 11 Ultra, presentato alla fine di marzo 2021. Come dicevamo in apertura, le tempistiche non dovrebbero essere replicate quest’anno e il nuovo smartphone potrebbe arrivare a metà del 2022.

Solo il tempo ci dirà di più su Xiaomi 12 Ultra. Continuate a seguirci per non perdervi le ultime informazioni sul prossimo top gamma di casa Xiaomi.

