Xiaomi ha lanciato, sul mercato cinese, la serie di smartphone Xiaomi 12 che come sempre per i suoi prodotti di punta è dotata di hardware di alto livello ma diversi rumor speculano sull’arrivo di una versione Ultra, che rappresenterebbe il meglio di ciò che la casa cinese ha da offrire. I nuovi smartphone di Xiaomi starebbero per arrivare sul mercato globale e italiano intorno alla fine di febbraio e inizio marzo. Per Xiaomi 12 Ultra in Italia invece dovremo probabilmente aspettare un po’ di più, visto che potrebbe essere lanciato in Cina proprio nel mese di marzo.

Il leaker DCS su Weibo ha rivelato quali dovrebbero essere le specifiche della fotocamera di questo Xiaomi 12 Ultra e a livello hardware potremmo avere di fronte qualcosa di sicuramente notevole. La camera principale e la telephoto avranno una stabilizzazione ottica, 50 MP e 48 MP rispettivamente. Anche la ultra-wide sarà da 48 MP e la fotocamera principale sarà in grado di raggiungere uno zoom digitale di 120x, sicuramente qualcosa di notevole ma i cui risultati saranno tutti da valutare.

Nel post su Weibo si specula anche sulla possibilità che Xiaomi abbia in serbo una partnership con Leica, un tempo partner di Huawei, che evidentemente non ha intenzione di lasciare il mercato della fotografia da smartphone. La precedente collaborazione con Huawei è stata senza dubbio fruttuosa e ha visto l’azienda cinese salire ai primi posti per quanto riguarda la qualità degli scatti dei propri smartphone quindi è possibile che la cosa si ripeta con Xiaomi.

Altri rumor su questo Xiaomi 12 Ultra prevedono anche la presenza di una fotocamera periscopio 5x. Questo sarebbe in contrasto con quanto detto in precedenza ma è possibile che sia questa la fotocamera che sarà in grado di raggiungere gli impressionanti 120x menzionati in precedenza. Il resto del device dovrebbe essere dotato di pannello LTPO 2.0 AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ e 120 Hz massimi.

Come altri modelli già visti quest’anno è probabile che il pannello LTPO 2.0 in grado di raggiungere 1 Hz di refresh rate minimo, migliori i consumi della batteria. Il processore montato su questo device dovrebbe essere con tutta probabilità lo Snapdragon 8 Gen 1 accoppiato a 12 GB di RAM e almeno 4500 mAh di batteria. Insomma, le specifiche sembrano di tutto rispetto, vedremo se sarà in grado di competere con il già completo e maturo Galaxy S22 Ultra di Samsung.