Nella mattina di oggi, 23 marzo 2022, lo store online di OnePlus accoglie una serie di interessanti offerte su tre modelli del brand, più precisamente OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord CE 2 5G e OnePlus 9 Pro. Scopriamo insieme in che cosa consistono queste opportunità di risparmio.

OnePlus Nord CE 2 5G: bundle e permute

Partiamo dal modello più recente: OnePlus Nord CE 2 5G è stato presentato il mese scorso ed è ufficialmente in vendita da meno di due settimane. Il nuovo medio di gamma del produttore cinese ha diverse caratteristiche che lo rendono appetibile ed è acquistabile in Italia al prezzo di listino di 359 euro.

Questa nuova iniziativa promozionale sarà attiva dalle ore 11 di oggi (23 marzo) per sole 24 ore e permette di aggiungere solo 1 euro al prezzo menzionato per ottenere in aggiunta allo smartphone un accessorio a scelta tra la cover ufficiale e la pellicola protettiva in vetro temperato. Ecco la pagina dedicata:

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G a 359 euro + 1 euro Gift Bundle (OnePlus Nord CE 2 5G Sandstone Bumper Case / OnePlus Nord CE 2 5G 3D Tempered Glass Screen Protector x 1)

Il bundle non vi interessa? Sappiate che, se avete uno smartphone vecchio da permutare, potete comunque risparmiare fino a 30 euro sul prezzo di listino di Nord CE 2 5G grazie al programma di permuta. Inoltre, il produttore cinese prevede un programma di sconti per studenti, maggiori dettagli sono disponibili a questo link. Di seguito il link per acquistare lo smartphone:

Acquista OnePlus Nord CE 2 5G Gray Mirror/Bahama Blue 8 GB + 128 GB a 359 euro

Tra le caratteristiche tecniche dello smartphone vale la pena ricordare: il display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 900 (6 nm, con CPU octa core, GPU Mali G68), la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65 watt, il sistema operativo ancora fermo ad Android 11 (Android 12 arriverà nella seconda metà dell’anno). Il comparto fotografico dello smartphone è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una anteriore integrata nel display attraverso il “solito” piccolo foro, posizionato in alto sul lato sinistro: sul retro abbiamo sensore principale da 64 MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 119°) e macro da 2 MP, mentre frontalmente prende posto un sensore da 16 MP. Per schiarirvi meglio le idee, date un’occhiata alla nostra recensione.

OnePlus Nord CE 5G: offerte flash sale

Torniamo indietro di una generazione al primo ma tuttora ottimo OnePlus Nord CE 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), che proprio in queste ore è protagonista di sconti interessanti nell’ambito di una vendita flash della durata di 48 ore (è partita alle ore 11 di ieri, 22 marzo). Parliamo di 30 euro di sconto sul taglio di memoria intermedio — quello con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna — e addirittura 70 euro di sconto su quello top con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Vediamo tutti i dettagli e i link per l’acquisto:

OnePlus 9 Pro: bundle e sconti fino 199 euro

OnePlus 9 Pro, com’è noto, non è più lo smartphone di riferimento del brand cinese, tuttavia il nuovo OnePlus 10 Pro si sta facendo attendere fin troppo dall’utenza occidentale — ma ormai dovremmo esserci —, pertanto il suo predecessore (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è costretto a fare gli straordinari.

In questo momento, sullo store ufficiale, OnePlus 9 Pro viene proposto in un Style Bundle che comprende anche le cuffie true wireless OnePlus Buds Z2 e che permette di ottenere fino a 199 euro di sconto sul totale. Ecco il link:

Acquista OnePlus 9 Pro Stellar Black 12 GB + 256 GB + Buds Z2 a 899 euro

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord CE 2 5G