Samsung lancia tre nuove promozioni dedicate a coloro che sono interessati all’acquisto di uno smartphone, di uno smartwatch o di un paio di cuffie wireless. Le proposte del produttore sud-coreano riguardano più precisamente il neo arrivato Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic e il trio di cuffie Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro.

Galaxy Buds Live in regalo con l’acquisto di Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G è stato presentato giusto ieri insieme a Galaxy A33 5G e a Galaxy A73 5G, con quest’ultimo che almeno inizialmente non sarà disponibile nel nostro Paese. Come già anticipato, se acquisterete lo smartphone dal 17 al 31 marzo 2022 presso i punti vendita aderenti, anche online (tra gli eshop compaiono, tra gli altri, Samsung Shop, Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics e i siti dei principali operatori), potrete ricevere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds Live.

La procedura è la seguente:

acquistate Galaxy A53 5G dal 17 al 31 marzo 2022 presso uno dei negozi fisici o online aderenti registrate l’acquisto alla pagina indicata qui sotto entro il 21 aprile 2022 compilando l’apposito modulo caricate foto della prova di acquisto e foto del codice IMEI serigrafato e ben leggibile attendete l’approvazione: il premio arriverà a domicilio entro 180 giorni

Per ulteriori dettagli, per registrare l’acquisto o per consultare termini e condizioni complete potete seguire questo link.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic regalano un anno di allenamento digitale

Il procedimento è simile anche per la seconda promozione Samsung che vi stiamo segnalando. Acquistando Samsung Galaxy Watch4 o Watch4 Classic tra il 18 marzo e il 7 aprile 2022 e registrando il prodotto sul sito dedicato entro e non oltre il 28 aprile 2022, potrete ricevere 12 mesi di abbonamento digitale Virgin Active Revolution.

I modelli aderenti alla promozione sono i seguenti:

Galaxy Watch4 44mm (codice modello SM-R870N)

Galaxy Watch4 44mm LTE (codice modello SM-R875F)

Galaxy Watch4 40mm (codice modello SM-R860N)

Galaxy Watch4 40mm LTE (codice modello SM-R865F)

Galaxy Watch4 Classic 46mm (codice modello SM-R890N)

Galaxy Watch4 Classic 46mm LTE (codice modello SM-R895F)

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (codice modello SM-R880N)

Galaxy Watch4 Classic 42 mm LTE (codice modello SM-R885F

L’acquisto dello smartwatch deve essere effettuato presso uno dei punti vendita fisici o online aderenti. Potete trovare tutti i dettagli o procedere alla registrazione a questo link.

6 mesi di audiolibri e podcast per chi acquista cuffie Galaxy Buds

Chiudiamo con la promozione dedicata agli acquirenti delle cuffie true wireless del produttore. Acquistando Samsung Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live o Galaxy Buds Pro tra il 18 marzo e il 7 aprile 2022 e registrando il tutto sul sito entro il 28 aprile (facendo attenzione a inserire il Codice Seriale S/N e a caricare la foto della scatola visibilmente aperta, come spiegato sul sito) potrete ricevere gratuitamente 6 mesi di abbonamento a Storytel.

Si tratta di un servizio per l’ascolto di audiolibri e podcast con un catalogo di più di 400.000 contenuti. Dopo il periodo gratuito potrete decidere di disdire o mantenerlo al costo di 9,99 euro al mese (o di 7,49 euro al mese con pagamento annuale).

Per consultare tutti i dettagli dell’operazione a premi e registrare il vostro acquisto potete seguire questo link. Il nostro consiglio è quello di seguire alla lettera il regolamento completo, in modo da evitare di tirare per le lunghe o vedersi annullata la promozione.

