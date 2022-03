Il colosso americano Google diventa partner ufficiale del team McLaren di Formula 1, a seguito di un accordo pluriennale siglato dalle due parti che porterà la presenza dei loghi Android e Chrome sulle vetture del team di Woking.

La notizia arriva subito dopo la conclusione dei test pre-stagionali della Formula 1, svoltisi in due sessioni (in Spagna prima e in Bahrein poi), preludio della prossima stagione della massima serie che scatterà nel weekend.

Visti gli stringenti regolamenti odierni, i test pre-stagionali sono l’unica occasione che hanno le squadre di provare “sul campo” i frutti di tutto il lavoro svolto nella pausa invernale e di mettere a punto le varie soluzioni tecniche in vista della imminente prossima stagione.

L’utilità dei test, tuttavia, non si limita solo a questo: molte squadre, infatti, sono continuamente a caccia di sponsor e quest’anno, grazie anche all’epocale cambio regolamentare, la caccia poteva essere grossa; a favorire il tutto, vi è l’enorme interesse mediatico, alimentato ulteriormente dalla serie Netflix Drive to Survive, capace di trasformare il circus in un vero e proprio show adatto un po’ anche a chi non è un abituale tifoso.

A godere di una buona visibilità a livello globale è il team McLaren, presente, oltre che in Formula 1, anche in altri campionati sparsi per il mondo: il team, infatti, schiera vetture anche nel campionato americano di Indycar, nel campionato mondiale Extreme E (recente campionato dedicato ai SUV elettrici), e nei campionati virtuali (e-sports).

Il team con sede a Woking è riuscito nella caccia grossa, arrivando a siglare un importantissimo accordo pluriennale con Google.

La partnership si concretizzerà con il team McLaren che, durante i weekend di gare, utilizzerà dispositivi Android abilitati al 5G e sfrutterà il browser Chrome: l’obiettivo principale è quello di “supportare i piloti e il team per migliorarne le prestazioni in pista”.

In un comunicato, Nicholas Drake, vice-presidente del settore marketing di Google, ha dichiarato:

“La McLaren Racing rappresenta il meglio di quanto sia possibile in pista in termini di prestazioni, inclusione e sostenibilità, e questi sono valori che condividiamo in Google. Stiamo apportando più innovazione alle nostre piattaforme, come Android e Chrome, e le colleghiamo perfettamente agli altri servizi Google per ottimizzare le prestazioni della McLaren nel giorno della gara”.

Niente si fa per niente: sebbene McLaren ci guadagni (indubbiamente) in termini economici, Google ci guadagnerà in termini di visibilità, collocando i loghi di due dei suoi prodotti simbolo sulle vetture del team inglese.

Nello specifico, sulle vetture del McLaren Formula 1 Team compariranno i loghi di Android, il famosissimo sistema operativo del robottino verde, e di Chrome, il diffusissimo browser di Google campione di velocità. Sulla vettura del team McLaren MX Exteme E comparirà il logo Google.

“Il marchio Android sarà riportato sulla copertura del motore e il marchio Chrome sarà presente sui copriruota delle monoposto di MCL36 di Formula 1, oltre che sui caschi e sulle tute da gara dei piloti di Lando Norris e Daniel Ricciardo a partire dalla stagione 2022 di Formula 1. Inoltre, il marchio Google sarà visibile anche sull’auto da corsa McLaren MX Extreme E numero 58 e sulle tute da gara dei piloti del team Emma Gilmour e Tanner Foust a partire dall’Island X Prix 2022.”

I semafori stanno per spegnersi ssulla nuova stagione

Il mondiale 2022 di Formula 1 è ormai alle porte: Domenica 20 marzo ci sarà infatti la prima gara della stagione, ancora una volta in Bahrein.

Nonostante apprezzi tantissimo l’estetica della McLaren, e sia curioso di vederla dal vivo corredata dai nuovi dettagli a marchio Google, chi vi scrive è tifosissimo della Ferrari e spera che la nuova stagione possa, finalmente, tornare a tingersi di rosso.

