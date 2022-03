Samsung Galaxy S22, il modello più compatto della nuova serie di punta del produttore sudcoreano, è stato messo alla prova dal team di DxOMark con particolare riferimento al comparto fotografico, mettendo a referto dei risultati convincenti nei vari ambiti ma non esattamente esaltanti.

Galaxy S22 non è il primo componente della famiglia ad essere messo sotto torchio da DxOMark, che ha già testato — con giudizi altalenanti — display, audio e fotocamere del flagship Samsung Galaxy S22 Ultra.

Dati tecnici del comparto fotografico

Rispetto a quest’ultimo, Samsung Galaxy S22 presenta una dotazione tecnica nettamente meno spinta, visto che perde lo zoom ottico 10x e l’AF laser, ma offre sensori più piccoli anche nel teleobiettivo 3x e nella fotocamera principale. Nessuna differenza quanto alle risoluzioni video supportate: anche qui 8K a 24fps e 4K fino a 60fps.

La scheda tecnica riporta:

principale: 50 MP, sensore 1/1,56″, 1,0μm pixel, 85° field of view, f/1,8, OIS, Dual Pixel AF

ultra-grandangolare: 12 MP, sensore 1/2,55″, 1,4μm pixel, 120° field of view, f/2,2, Dual Pixel AF

teleobiettivo: 10MP, sensore 1/3,94″, 1,0μm pixels, 36° field of view, f/2,4, 3x zoom ottico

video 8K a 24fps, 4K fino a 60fps, 1080p fino a 60fps

video HDR10+

Fotocamere Samsung Galaxy S22: il giudizio di DxOMark

Messi da parte i dati sulla carta, il giudizio di DxOMark sul comparto fotografico di Samsung Galaxy S22 è positivo, ma non eccezionale: i 126 punti complessivi lo pongono al quarto posto nella classifica Premium Ranking e al ventiquattresimo in quella generale.

Entrando più nel dettaglio, allo smartphone sono stati attribuiti 130 punti per il comparto foto, 110 punti per i video e 77 punti per le capacità di zoom; nelle prime due categorie con un’esposizione da primo della classe.

I punti di forza sottolineati comprendono:

buona esposizione e ampia gamma dinamica

rumore contenuto con poca luce

buon bilanciamento del bianco

buona esposizione e dettaglio negli scatti col flash

bei colori negli scatti col teleobiettivo e buona esposizione con la ultra-grandangolare

effetto bokeh naturale

buona esposizione e ampia gamma dinamica nei video in interna e in esterna

bei colori e skin tone nei video

stabilizzazione video efficace camminando durante la registrazione.

Passando ai “contro” messi in evidenza:

disturbo luminanza con tanta luce e in interna

autofocus lento

perdita di dettagli fini e morbidezza agli angoli

artefatti come ringing, ghosting e hue

perdita di dettagli in scatti tele a corto raggio

rumore nei video

carenza di gamma dinamica ed errori col bilanciamento del bianco nei video con poca luce

autofocus video poco stabile in registrazioni in interna e con poca luce

evidenti artefatti (ringing) nei video.

Nel precisare che il modello testato è quello con SoC Exynos, dunque quello venduto anche in Italia, ecco il link alla prova completa per maggiori dettagli.

