A distanza di poco più di una settimana dalla sua presentazione ufficiale, per Samsung Galaxy S22 Ultra è arrivato il momento di dimostrare cosa è in grado di garantire la sua fotocamera posteriore negli ormai consueti test di DxOMark a cui tutti i principali smartphone si sottopongono.

In particolare, lo staff di DxOMark ha testato la versione con CPU Exynos di Samsung Galaxy S22 Ultra, ossia quella che viene commercializzata anche in Italia.

La fotocamera di Samsung Galaxy S22 Ultra sfida DxOMark

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche della fotocamera posteriore dello smartphone di Samsung:

sensore primario da 108 megapixel (1/1.33″), con pixel da 0,8μm, apertura f/1.8, OIS e PDAF

sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (1/2.55″), con pixel da 1,4μm, apertura f/2.2, Dual Pixel AF

teleobiettivo da 10 megapixel (1/3.52″), con pixel da 1,12μm, apertura f/4.9, Dual Pixel AF, zoom ottico 10x

teleobiettivo da 10 megapixel (1/3.52″), con pixel da 1,12μm, apertura f/2.4, Dual Pixel AF, zoom ottico 3x

Laser AF

registrazione video a risoluzione 8K (fino a 24 fps), 4K (fino a 60 fps), 1080p (fino a 60 fps) e con supporto HDR10+

Nei test condotti da DxOMark Samsung Galaxy S22 Ultra è riuscito a conquistare 134 punti per le foto, 114 punti per i video e 86 punti per lo zoom, per un risultato complessivo di 131 punti, grazie al quale lo smartphone si posiziona al tredicesimo posto della classifica, insieme a OPPO Find X3 Pro, Vivo X70 Pro e Vivo X50 Pro+, alle spalle di Google Pixel 6 e Huawei P40 Pro (con 132 punti) e davanti ad Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 13 e Apple iPhone 12 Pro Max (con 130 punti).

Tra gli aspetti che hanno particolarmente convinto i tester vi sono il bilanciamento del bianco e i colori, l’esposizione, l’effetto bokeh, la fluidità dell’autofocus nei video, i colori e la tonalità della pelle nei video e il sistema di stabilizzazione mentre si cammina.

Tra gli aspetti negativi, invece, vengono segnalati la perdita di dettagli in alcuni scatti HDR, problemi di luminanza, artefatti dell’immagine, la messa a fuoco automatica lenta per le foto in molte condizioni di illuminazione, le difficoltà nei video in scene ad alto contrasto.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

