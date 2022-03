Samsung Galaxy S22 Ultra ripassa tra le mani di DxOMark nella sua versione Exynos per la valutazione del display e del comparto audio. Dopo il buon risultato raggiunto con le fotocamere, che non lo ha comunque fatto spiccare troppo nella classifica generale, è il momento di vedere come se la cava il nuovo smartphone del produttore sud-coreano negli altri due aspetti.

Samsung Galaxy S22 Ultra ha un display favoloso per DxOMark

Partiamo da uno dei punti di forza di Samsung Galaxy S22 Ultra, ossia il suo display AMOLED 2X LTPO da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. Il punteggio dato da DxOMark è di 93 punti, che porta lo smartphone al terzo posto della classifica generale a pari merito con Huawei P50 Pro e iPhone 13. Questi due vengono superati soltanto da iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, che si spingono addirittura a 98 e 99 punti.

Tra i punti a favore vengono citati l’elevato livello di luminosità sotto la luce del sole, l’esperienza video con buoni livelli di luminosità, contrasto e gestione del colore, oltre che le interazioni fluide nella navigazione web e nella galleria. Nei “contro” il sito inserisce la forte alterazione dell’immagine sotto la luce del sole, qualche discrepanza nei frame durante l’uso di giochi mobile, e la mancanza di “morbidezza” nelle transazioni di luce.

I punteggi parziali sono i seguenti:

leggibilità: 76

colori: 81

video: 91

movimento: 74

touch: 57

artefatti: 78

Per approfondire l’analisi del display svolta da DxOMark potete seguire questo link.

Buono l’audio, ma la vetta della classifica è “distante”

Per quanto riguarda il comparto audio, Samsung Galaxy S22 Ultra offre due speaker compatibili con Dolby Atmos. Lo smartphone fa registrare un punteggio di 71 punti su DxOMark, che gli fa valere il 20esimo posto nella classifica generale a pari merito con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra e iPhone 11. Si tratta di un solo punto sopra Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 FE (70).

La parte alta della classifica è occupata principalmente da smartphone da gaming, tra i quali Black Shark 4S Pro, Black Shark 4 Pro, e ASUS ROG Phone 5, affiancati da HONOR Magic3 Pro+ e Xiaomi Mi 10S.

Il punteggio si “divide” tra i 71 punti riguardanti la riproduzione e i 72 per la registrazione: tra i pro troviamo le ottime performance generali quasi prive di artefatti e il volume massimo, mentre tra i contro un bilanciamento sonoro focalizzato sulla gamma media, un po’ di mancanza di nitidezza e qualche problemino nella riproduzione di alcuni contenuti al livello minimo di volume.

Per consultare l’analisi completa di DxOMark del comparto audio potete seguire questo link.

