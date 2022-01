Samsung Galaxy S10 Lite si aggiunge alla lunga lista di dispositivi del produttore che hanno già ricevuto Android 12. La One UI 4.0 è infatti in distribuzione in Europa anche per lo smartphone precursore della serie FE, lanciato in Italia due anni fa.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Quest’anno Samsung è un fulmine con gli aggiornamenti all’ultima versione di Android, soprattutto considerando che la versione finale di Android 12 ha debuttato sui Google Pixel 6 solo nel mese di ottobre. Oggi è la volta di Samsung Galaxy S10 Lite, che sta ricevendo a partire dalla Spagna il firmware G770FXXS6FULA.

Le novità della One UI 4.0 sono ovviamente parecchie: tra queste possiamo citare le maggiori possibilità di personalizzazione, con widget aggiornati e colori applicabili a diversi elementi dell’interfaccia (menu, tastiera, pulsanti e così via), la Privacy Dashboard e gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera, e ovviamente il rinnovamento di tutto il parco applicazioni. In aggiunta sono state integrate le patch di sicurezza di dicembre 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite ad Android 12

Per aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite ad Android 12 non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. La distribuzione potrebbe raggiungere l’Italia solo nelle prossime ore o giorni, quindi non disperate nel caso non riusciate a trovare subito l’update.

In caso di esito positivo, vi consigliamo di procedere sotto rete Wi-Fi (visto il peso dell’aggiornamento) e solo dopo aver controllato di disporre di una buona percentuale di batteria (almeno sopra il 35%).

